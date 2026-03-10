結業潮｜尖沙咀健康烘焙店「GuiltFree」開張兩個月突落閘　解釋： 常斷貨會短暫關閉

尖沙咀輕食烘焙店「GuiltFree」1月開業，惟僅兩個月後未有開業。店舖早前舉辦「挑戰活動 」，顧客只要舉起10公斤的鐵杯維持20至40秒，就可以獲贈不同的食物。(Threads)

位於尖沙咀的一間主打健康的輕食烘焙店「Guilt Free」於今年1月開業，標榜「零負擔甜點」，吸引不少愛好健康及甜點的人士光顧。惟僅兩個月後，有市民經過該店發現未有開業，懷疑已經光速結業。官方今日(3月12日)交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，決定短暫關閉以重組業務。

「Guilt Free」今日在社交平台交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，影響產品的水準及服務。考慮到供應時常出現斷貨問題，公司決定短暫關閉，會竭盡所能重組業務。