出版：2026-Mar-10 17:10
更新：2026-Mar-12 16:34

結業潮｜尖沙咀健康烘焙店「GuiltFree」開張兩個月突落閘　解釋： 常斷貨會短暫關閉

尖沙咀輕食烘焙店「GuiltFree」1月開業，惟僅兩個月後未有開業。店舖早前舉辦「挑戰活動 」，顧客只要舉起10公斤的鐵杯維持20至40秒，就可以獲贈不同的食物。(Threads)

位於尖沙咀的一間主打健康的輕食烘焙店「Guilt Free」於今年1月開業，標榜「零負擔甜點」，吸引不少愛好健康及甜點的人士光顧。惟僅兩個月後，有市民經過該店發現未有開業，懷疑已經光速結業。官方今日(3月12日)交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，決定短暫關閉以重組業務。

「Guilt Free」今日在社交平台交代，負責產品款式及供貨安排的顧問有嚴重失誤，影響產品的水準及服務。考慮到供應時常出現斷貨問題，公司決定短暫關閉，會竭盡所能重組業務。

有關會員代用券事宜，「Guilt Free」表示為免顧客憂慮，有需要可以聯絡客戶服務9339 1143，先行安排辦理退款。「Guilt Free」對於突然關閉引起各方揣測深表歉意，希望可以盡快有最新消息公布。

舉鐵杯曾吸引挑戰

位於尖沙咀加拿分道的「Guilt Free」主打酥皮蛋撻、牛角包等烘焙美食，亦有高蛋白乳酪飲品，一杯含有相當於10至15克的蛋白質，故吸引健身人士；店舖早前更舉辦過「挑戰活動」，顧客只要舉起10公斤的鐵杯維持20至40秒，就可以獲贈不同的食物，吸引不少人排隊挑戰，成為社交平台熱話。

惟周日（8日）有網民在社交平台留言，指「Guilt Free」在當日落閘未有營業，懷疑已經結業，惟店方未有張貼任何休息或結業告示，其官方社交平台帳戶已被刪，有網民稱「好似已經閂咗幾日」。

