元朗河背水塘貴婦狗遭狗咬死　主人控訴對方無拖狗繩斥：不負責任

元朗河背水塘發生大狗咬死細狗事件。
一名網民在社交平台Threads發帖文指，在元朗河背水塘放狗期間，一隻唐狗突然襲擊一隻1歲、重約2公斤的貴婦狗女「蝦哈」，導致其身受重傷，於是立即帶牠到動物診所搶救，可惜最終不治。
「蝦哈」主人丁小姐向傳媒表示，近日離港外遊並將「蝦哈」交由朋友照料。昨日（9日）早上約10時20分，她到達目的地下飛機便收到朋友消息指「蝦哈」被狗咬，於是立即買回程機票返港。朋友告知，事發時他們在元朗河背水塘放狗，對方4人正在放2隻狗，其中一隻沒有戴狗繩的狗突然衝上前將「蝦哈」咬住、拖行及甩動，「蝦哈」左後腳被咬傷。事發片段顯示，一名身穿黑衣的男子嘗試與丁小姐朋友交涉，朋友抱住狗狗斥：「咁而家點樣啊？你哋又唔拖繩，我哋全部有拖晒繩！」片段到此結束。
事發後，對方紛紛推卸責任聲稱不是狗主，朋友亦急忙帶「蝦哈」前往動物診所急救，「蝦哈」送醫時一度有知覺，到達診所後須立即插喉、打強心針，一度有心跳，但無自主呼吸，仍需人手供氧，可惜最終徹底失去心跳，丁小姐深感悲痛「我自己都唔想佢咁辛苦就放手。」並哽咽道「我隻狗都係我嘅小朋友，我都會好傷心，我尋晚都瞓唔到，食唔到嘢」她直斥該名狗主不負責任。丁小姐事後已到元朗警署報案，案件暫已轉介至漁農自然護理署處理。
警方表示，昨日（9日）上午10時54分，警方接獲一名女子報案，指在河背燒烤場放狗期間，其白色貴婦狗突然遭另一隻唐狗咬傷。對方狗主在事後離開，他們則帶貴婦狗到動物診所搶救。警方將案件列作「被動物咬噬」處理。據了解，事後一名男子將唐狗帶走，並沒有留下任何個人資料。