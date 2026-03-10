元朗河背水塘貴婦狗遭狗咬死　主人控訴對方無拖狗繩斥：不負責任

元朗河背水塘發生大狗咬死細狗事件。

一名網民在社交平台Threads發帖文指，在元朗河背水塘放狗期間，一隻唐狗突然襲擊一隻1歲、重約2公斤的貴婦狗女「蝦哈」，導致其身受重傷，於是立即帶牠到動物診所搶救，可惜最終不治。

「蝦哈」主人丁小姐向傳媒表示，近日離港外遊並將「蝦哈」交由朋友照料。昨日（9日）早上約10時20分，她到達目的地下飛機便收到朋友消息指「蝦哈」被狗咬，於是立即買回程機票返港。朋友告知，事發時他們在元朗河背水塘放狗，對方4人正在放2隻狗，其中一隻沒有戴狗繩的狗突然衝上前將「蝦哈」咬住、拖行及甩動，「蝦哈」左後腳被咬傷。事發片段顯示，一名身穿黑衣的男子嘗試與丁小姐朋友交涉，朋友抱住狗狗斥：「咁而家點樣啊？你哋又唔拖繩，我哋全部有拖晒繩！」片段到此結束。