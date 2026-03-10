粉嶺北發展區擬增兩住宅地改劃三地　最多供應2560伙

政府在北部都會區提出3個「片區開發」試點，最新建議修訂粉嶺北「片區」的部分土地用途，包括改為住宅用途及放寬最高地積比率、高度限制等，以提升項目的財務可行性。修訂後的方案新增兩幅住宅地，預計最多可提供2,560伙、容納最多6,910人口，規劃署短期內會就相關擬議修訂，啟動法定城規程序。

政府全速發展北部都會區，早前在區內物色3個「片區開發」試點，由中標發展商綜合開發，當中洪水橋/厦村的項目已展開招標，發展局向北區區議會提交文件指，粉嶺北「片區」項目內梧桐河西面一幅原預留作學校的土地，在教育局考慮當區未來學齡人口呈結構性下降趨勢等因素後，建議改劃為住宅用途，地積比為5倍，可提供約918至1,002伙。

當局又指，古洞北新發展區預留的土地，足夠容納受古洞北或粉嶺北新發展區影響而要搬村重置的村屋，建議將華山一幅預留重置村屋的用地改作住宅用途，並與其毗鄰一幅地積比2.4倍的住宅用地一併發展，地積比擬增至2.8倍，可提供約461至502伙。其餘兩幅劃作住宅用途的土地，當局提出把最高地積比從4.2倍增至5倍，高度限制亦擬放寬多10米至110米，預計合共可提供約969至1,056伙。

物流設施用地擬改發展綜合型產業

按發展局早前的方案，粉嶺北項目原本只有3項住宅用地，按修訂方案預計會增至5幅，預計最多可提供2,560伙，容納最多6,910人口。當局又建議，項目內兩幅鄰近3個管制站和成熟社區、面積分別約1公頃和4.22公頃的物流設施用地，合併為一幅產業專屬地帶及發展綜合型產業，並新增涵蓋更多合適產業和配套設施的經常准許用途，如研究與發展生產活動、會議或展覽設施、人才公寓等，冀容許更多元產業進駐，為區內加快創造職位。項目內一幅巴士廠用地亦計劃增加經常准許用途，以涵蓋更多合適配套設施提高用途彈性，如增設辦公室、商店等。