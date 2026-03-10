第十四屆「十一良心消費運動」嘉許典禮　社企推「醜果」化身健康產品

社企在追求利潤之餘，更須承擔社會責任，近年更愈來愈重視環保。本港有社企受食物浪費啟發，把「醜果」（外觀不符超市規格的蔬果）製成飲品粉末，既解決港人蔬果攝取不足問題，亦減少浪費；另有社企專注回收舊衣，設計美觀兼具功能的護老服飾，助長者重拾自信與尊嚴。兩者最終同獲選為第十四屆「十一良心消費運動」的「社企嘉許計劃」得獎社企。
原本從事金融科技的Fioni，因眼見疫情下小店倒閉及食物浪費問題而萌生念頭，與弟弟創立「not only powder」，利用真空冷凍乾燥技術，將即將過期或賣相不佳的水果蔬菜製成粉末，保存期可達五年，保留逾九成營養，方便沖調飲品或加入牛奶、優格，既健康又環保。她指出，全球蔬果有三分之一在採收階段被浪費，香港每日浪費價值約一億九千萬元，其中六成因外觀不佳遭超市棄置。去年起更把芒果核、橙皮等副產品製成潤唇膏、手霜，並邀請婦女及少數族裔參與製作，擴展產品款式及社會影響力。
睿程製作社升級再造成舊布料
另一間「睿程製作社」則回收舊衣及酒店退役床單，升級再造成拼布袋、多功能圍巾等，推動紡織品循環再用。創辦人Kadri表示，現時回收衣物多送往第三世界，因而提出「香港舊衣留在香港用」的理念。她強調，坊間長者及身障人士衣物雖具功能性，但欠缺美觀，故在設計上兼顧外觀，讓長者重拾尊嚴，並聘請基層婦女及精神復康人士在家工作，擴大社會效益。
第十四屆「十一良心消費運動」
由豐盛社企學會主辦、民政及青年事務局贊助的第十四屆「十一良心消費運動」嘉許典禮昨日舉行，而not only powder和睿程製作均是「社企嘉許計劃」得獎社企，以表揚在初創營運、社企合作、公眾互動、企業服務以及市場營銷方面取得傑出表現。豐盛社企學會總幹事關志康致辭指，過去七年商社合作金額累計逾五千萬元，去年更達1,500萬元，按年升五成，今年獲獎企業創新高達168間，形容支持如交響樂般產生協同效應，但強調，良心消費運動仍在起步。
民政及青年事務局副局長梁宏正致辭時感謝學會多年籌辦，指運動連結政府、社企、商界及市民，鼓勵以消費支持社企，履行責任同時激發創新。他認為運動順應旅遊復甦，推出懷舊香港元素良心市集，吸引市民及旅客感受人情味與文化情懷，並強調政府將持續提供培訓、支援及營商環境，推動社企可持續發展。