第十四屆「十一良心消費運動」嘉許典禮　社企推「醜果」化身健康產品

社企在追求利潤之餘，更須承擔社會責任，近年更愈來愈重視環保。本港有社企受食物浪費啟發，把「醜果」（外觀不符超市規格的蔬果）製成飲品粉末，既解決港人蔬果攝取不足問題，亦減少浪費；另有社企專注回收舊衣，設計美觀兼具功能的護老服飾，助長者重拾自信與尊嚴。兩者最終同獲選為第十四屆「十一良心消費運動」的「社企嘉許計劃」得獎社企。

原本從事金融科技的Fioni，因眼見疫情下小店倒閉及食物浪費問題而萌生念頭，與弟弟創立「not only powder」，利用真空冷凍乾燥技術，將即將過期或賣相不佳的水果蔬菜製成粉末，保存期可達五年，保留逾九成營養，方便沖調飲品或加入牛奶、優格，既健康又環保。她指出，全球蔬果有三分之一在採收階段被浪費，香港每日浪費價值約一億九千萬元，其中六成因外觀不佳遭超市棄置。去年起更把芒果核、橙皮等副產品製成潤唇膏、手霜，並邀請婦女及少數族裔參與製作，擴展產品款式及社會影響力。