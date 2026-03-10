香港紅十字會為宏福苑災民籌得5.3億善款　預留逾2億推5年長期復元計劃

香港紅十字會稱，就為大埔宏福苑火災居民籌款，截至本月已收到逾5億3千萬元捐款。其中，55%用於災民的緊急應變及支援服務，包括為受災家庭及外傭，提供經濟和心理援助，如現金支援等；另預留2.12億(40%捐款金額)推出為期5年的社區復元計劃，從援助災民至加強社會韌性與備災教育，預計可支援至2029年底。

紅十字會今日(10日)交代大埔火災相關工作進度，指在已籌得的善款中，55%用於對災民的緊急應變及支援服務，其中「緊急及復原現金援助」計劃為受影響家庭提供為期6個月現金支援，每月金額介乎4千至1.5萬元不等，至今已有1,762戶家庭登記，已派發5,356萬元；另有為10名罹難外傭家屬提供12個月現金援助，預計援助金額合共約60萬元，以及在有需要時協助運送遺體等。