香港紅十字會為宏福苑災民籌得5.3億善款　預留逾2億推5年長期復元計劃

香港紅十字會稱，就為大埔宏福苑火災居民籌款，截至本月已收到逾5億3千萬元捐款。其中，55%用於災民的緊急應變及支援服務，包括為受災家庭及外傭，提供經濟和心理援助，如現金支援等；另預留2.12億(40%捐款金額)推出為期5年的社區復元計劃，從援助災民至加強社會韌性與備災教育，預計可支援至2029年底。
紅十字會今日(10日)交代大埔火災相關工作進度，指在已籌得的善款中，55%用於對災民的緊急應變及支援服務，其中「緊急及復原現金援助」計劃為受影響家庭提供為期6個月現金支援，每月金額介乎4千至1.5萬元不等，至今已有1,762戶家庭登記，已派發5,356萬元；另有為10名罹難外傭家屬提供12個月現金援助，預計援助金額合共約60萬元，以及在有需要時協助運送遺體等。
除此之外，紅十字會與八達通卡有限公司合作推出「Red Cash Card」，為受影響住戶派發一次性現金，每戶可獲6,000元，同住外傭則可獲3,000元，至今已派發逾2千張專屬八達通卡。紅十字會已預留1億2千萬元作為長期支援及復原基金，在6個月現金支援結束後，為有特別需要的受影響家庭，提供持續支援。同時，紅十字會的心理支援服務，至今已服務超過3,700人次；紅十字會將繼續提供流動診所、流動健康車等服務，支持火災受影響人士的心理和生理健康。
另一方面，紅十字會亦預留2.12億，即捐款金額的約40%，推出為期5年的社區復元計劃，從援助災民至加強社會韌性與備災教育，預計可支援至2029年底。除以上所提到的流動診所及流動健康車等心理支援服務，紅十字會將於大埔設居民支援中心，料於今年6月投入服務，為受影響以至搬到別區的居民，想回大埔探望老友記或街坊時提供聚腳點。
香港紅十字會行政總裁蘇婉嫻表示，據過往救災的經驗，3個月對於緊急救援階段是大致完結；接下來將進行早期恢復和長期恢復的工作，最後亦會投放資源於社區營造和避災教育的項目中。