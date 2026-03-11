美心皇宮旺角增新店 點心教室燒乳豬表演提升消費體驗 集團盼保持中式餐飲競爭力

近年旅客的消費模式由「奢侈品爆買」轉向「在地體驗與文化深度遊」，本地市場以年輕消費者為主要動力，餐飲與活動模式愈來愈講求沉浸式體驗及「打卡」吸引力。美心集團宣布旗下旗艦中菜品牌「美心皇宮」於旺角開設新分店，除提供傳統粵菜外，更添新舊元素包括懷舊手推點心車「重出江湖」，亦設爐火燒乳豬表演，以及由廚師主持的「美心點心教室」，食客在品嘗美食味道之餘，亦提升整體消費體驗。場內增加小桌及卡座比例以回應市場需求，美心指，盼藉此保持中式餐飲市場競爭力。 圖：吳康琦
新分店於旺角MOKO新世紀廣場並於昨日開幕。與一般傳統酒樓有別，入口設甜品專區陳列各式糖水及新派中式甜品；懷舊點心車則穿梭餐桌之間。廣東燒味以明爐見稱，酒樓設有「爐火燒乳豬表演區」，食客可近距離欣賞現燒即製的脆皮乳豬，料可成「打卡」熱點。
為加強互動體驗，酒樓同時推出「美心點心教室」。由資深中菜廚師以粵語及英語授課，每堂教授兩款經典點心，共涵蓋逾20款選擇。學員可現場動手製作，課程收費由450元起，完成後可獲贈圍裙、證書及100元美心皇宮餐飲禮券，適合親子、團體及旅客參加。
美心︰回應市場需求增競爭力
美心集團執行董事伍威全表示，香港餐飲業正處於轉型期，雖然大環境面對挑戰，但需求依然存在，只是食客對用餐情景、預算與體驗的期望有所改變。集團會持續優化品牌組合，堅持品質與服務，讓客人感到物有所值。他亦期望市民多在本地消費，形容北上人潮減少是「轉機」。
美心集團首席營運官(中菜及西菜)李文賢指出，消費習慣已由「大桌」轉向「小聚」，並更重視互動與文化深度，故新店因此增加小桌及卡座比例，並推出小分量菜式及兒童餐，方便個人或小型聚會，以回應市場需求，藉此保持中式餐飲競爭力。
陳百里：餐飲業最壞時期已過
商經局副局長陳百里昨出席新店開幕典禮時表示，餐飲業近年受消費外流等因素影響，但近月零售與餐飲數據已有回穩跡象，加上訪港旅客增加，帶動本地經濟活動，相信「最壞時期已過」。他指，去年超過200項大型活動吸引逾500萬名額外訪港旅客，帶動60億至80億元消費；樓市及股市改善亦令市民更願意消費。政府未來將繼續推動城市經濟，包括開拓穆斯林旅客、銀髮族及寵物友善市場，協助業界把握復甦機遇。