美心皇宮旺角增新店 點心教室燒乳豬表演提升消費體驗 集團盼保持中式餐飲競爭力

近年旅客的消費模式由「奢侈品爆買」轉向「在地體驗與文化深度遊」，本地市場以年輕消費者為主要動力，餐飲與活動模式愈來愈講求沉浸式體驗及「打卡」吸引力。美心集團宣布旗下旗艦中菜品牌「美心皇宮」於旺角開設新分店，除提供傳統粵菜外，更添新舊元素包括懷舊手推點心車「重出江湖」，亦設爐火燒乳豬表演，以及由廚師主持的「美心點心教室」，食客在品嘗美食味道之餘，亦提升整體消費體驗。場內增加小桌及卡座比例以回應市場需求，美心指，盼藉此保持中式餐飲市場競爭力。 圖：吳康琦

新分店於旺角MOKO新世紀廣場並於昨日開幕。與一般傳統酒樓有別，入口設甜品專區陳列各式糖水及新派中式甜品；懷舊點心車則穿梭餐桌之間。廣東燒味以明爐見稱，酒樓設有「爐火燒乳豬表演區」，食客可近距離欣賞現燒即製的脆皮乳豬，料可成「打卡」熱點。

為加強互動體驗，酒樓同時推出「美心點心教室」。由資深中菜廚師以粵語及英語授課，每堂教授兩款經典點心，共涵蓋逾20款選擇。學員可現場動手製作，課程收費由450元起，完成後可獲贈圍裙、證書及100元美心皇宮餐飲禮券，適合親子、團體及旅客參加。