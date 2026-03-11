燃油附加費香港航空率先增 港赴日韓泰加50元

中東局勢持續緊張促使國際油價上升，本港航空公司香港航空繼月初調整燃油附加費，明日起會再上調燃油附加費。港航由香港往內地的燃油附加費，將由185元增至190元，前往日本、南韓、泰國等航線，會由162元增加50元至212元；至於日本飛往香港的費用，維持7,000日圓不變，折合約港幣347元。

另一本地航空公司大灣區航空暫未上調燃油附加費。該公司回覆查詢指，會按既定機制檢視燃油附加費水平，如有任何調整會在官方網站更新相關資料。此外，國泰航空宣布中東航班會繼續取消至本月31日，包括前往杜拜、利雅得的客機和貨機，同時將加開額外航班往返倫敦及提供更多往返蘇黎世的機位，應付市場上往來歐洲的需求增加。

「搵食車」有壓力 或加價抵銷 陸路運輸方面，公共小巴車主司機協進總會主席張漢華向傳媒表示，油價上升令自僱的紅色小巴司機成本增加，平均每日開支多20至30元，坦言若石油氣價下月飆升1元，未來不排除加價把成本轉嫁乘客。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉在電台節目稱，柴油出倉價由上月下旬每公升約4.9元，升至現時約10.6元，形容上升速度和幅度驚人，對自負盈虧的「搵食車」司機而言壓力更大。他指，貨車每日使用約50至100公升燃油，變相每輛車每日要繳付多數百元油費，得悉部分運輸公司等有向顧客暫時收取約為油價升幅一半的燃油附加費，盼抵銷部分營運成本。