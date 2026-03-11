涉兩低息按揭貸款電騙案 24歲男大學生為賺800快錢被捕

一名61歲男子早前接到自稱銀行職員的來電，對方聲稱可提供低息按揭貸款，但要求事主先支付保證金。事主未有懷疑下，與一名冒認為律師樓職員的騙徒會面，簽署偽造律師樓按揭文件，並轉帳30.5萬元至指定的個人銀行戶口。及至再接到騙徒來電要求再交出99.8萬元保證金時，始懷疑並報警。警方接報後採取行動，拘捕一名24歲男大學生，初步調查發現疑犯貪圖800元報酬協助詐騙集團犯案，最少涉兩案。案件將於今日在屯門裁判法院提堂。 警方昨交代案情指，一名61歲男子於1月接獲自稱銀行職員的騙徒來電，對方聲稱可提供低息按揭貸款，但要求事主先支付保證金。事主信以為真，並於3月6日按指示，在元朗港鐵站與一名冒認為律師樓職員的騙徒會面，期間簽署偽造律師樓按揭文件，並轉帳30.5萬元至疑犯同黨的個人銀行戶口。

六旬事主險再失百萬 詐騙集團食髓知味，兩日後再致電事主，要求再交出99.8萬元保證金，事主疑受騙於是報警。警方展開部署，當騙徒向事主收取款項之際，即時採取拘捕行為，24歲男子當場被捕，涉串謀詐騙，他報稱為本地大學生。 元朗警區刑事調查隊高級督察陳敏熹表示，經深入調查，警方相信該名被捕男子亦曾於3月3日，在美孚港鐵站以相同手法向另一名受害人騙取款項。兩案涉款共49.5萬元。警方相信被捕人是經網上「搵快錢」招聘廣告，以800元報酬協助詐騙集團假冒律師樓及金融機構職員，藉簽署按揭文件手法誘騙受害人轉帳。警方會繼續追查騙款去向。

警方提醒市民，如接獲自稱銀行或律師行職員的電話，應主動向有關機構核實身份。市民亦可瀏覽香港銀行公會或律師會的網站查核資料。銀行職員不會要求顧客於公共地方或非分行地點簽署借貸文件，亦不會要求轉帳至個人戶口。如有懷疑，請立即致電防騙易24小時熱線18222。 警方呼籲年輕人小心因「搵快錢」的心態而被不法集團利用，勿因一時貪念致前途盡毀。根據《刑事罪行條例》「串謀詐騙」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年。 另外，警方拘捕一名38歲內地男子，涉多宗「猜猜我是誰」電騙案，詐騙4名長者合共83.6萬元；疑犯周一再度犯案時，接收騙款時被捕。