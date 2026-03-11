醜果變健康粉末 舊衣化功能服飾 兩社企升級再造賦廢料新使命

社企在追求利潤之餘，亦須承擔社會責任，更能為環保出一分力。本港有社企受食物浪費啟發，把「醜果」(外觀不符市場規格的蔬果，但其營養價值和口感並不差)製成飲品粉末，既解決港人蔬果攝取不足的問題，亦減少食物浪費；另有社企專注回收舊衣，設計美觀兼具功能的護老服飾，助長者重拾自信與尊嚴。兩者均選為第十四屆「十一良心消費運動」的「社企嘉許計劃」得獎社企。

原本從事金融科技的Fioni，目睹+因疫情下小店倒閉及食物浪費問題而萌生創業念頭，與胞弟創立「not only powder」，利用真空冷凍乾燥技術，將即將過期或賣相不佳的蔬果製成粉末，方便沖調飲品或加入牛奶、乳酷，健康又環保。她指出，粉末可保留逾九成蔬果營養，保存期可達5年。她補充指，全球蔬果有三分一在採收階段被浪費，推算香港每日浪費價值約1.9億元，其中六成因外觀不佳遭棄置。將「醜果」以另一形式推出市場，可減少浪費。此外，公司去年起亦把芒果核、橙皮等副產品製成潤唇膏、手霜，並邀請婦女及少數族裔參與製作，擴展產品款式及社會影響力。