全國兩會2026｜政協會議閉幕　王滬寧：十五五開局要起好步凝聚人心

王滬寧在表決通過各項議程後發言說，今年是「十五五」開局之年，中國共産黨正帶領億萬人民滿懷信心，行進中國式現代化新征程上，人民政協要服從服務於「十五五」發展大局的切入點、結合點、著力點，充分發揮協商機構作用，為「十五五」開好局、起好步，廣泛凝聚人心、共識、智慧和力量。

王滬寧又說，要更好發揮人民政協的政治組織作用，堅持中國共産黨領導；更好發揮建言資政作用，黨和國家中心任務推進到哪裡，政協就要把智慧和力量匯聚到哪裡，要把服務和助力「十五五」規劃實施作為履職主線；提出有價值、有分量的意見和建議，察形勢之變、識問題之要、謀管用之策。

他說政協要更好完善發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量的工作機制，開展政協理論宣講、新聞宣傳、對外交往、聯繫界別群衆，並善於用「十四五」重大成就和「十五五」美好願景激勵人、鼓舞人、感召人，協助黨和政府做好宣傳政策、解疑釋惑、理順情緒、化解矛盾的工作。