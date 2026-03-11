旺角帝京酒店男廁門把驚現「屎跡」　事主中招洗5次手先唔臭

社交平台Threads近日有男子發布帖文，投訴使用旺角帝京酒店男廁時「中招」經歷，「大堂男廁廁格門把手同鎖全X部都係屎」。樓主寫道，當時酒店大堂男廁昏暗，他進入廁格關門後，發現手心突傳來惡臭，遂以手機電筒功能查看，驚覺門把及鎖位滿佈糞便，怒斥：「我洗X咗5次手先唔臭」，「係邊個做嘅我就唔X知」，要求酒店交代。

樓主洗手後拍下影片，可見當時至少兩個廁格門把沾上棕色的排泄物，「兩格都有喎，明顯玩嘢」。