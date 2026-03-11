旺角帝京酒店男廁門把驚現「屎跡」　事主中招洗5次手先唔臭

社交平台Threads近日有男子發布帖文，投訴使用旺角帝京酒店男廁時「中招」經歷，「大堂男廁廁格門把手同鎖全X部都係屎」。樓主寫道，當時酒店大堂男廁昏暗，他進入廁格關門後，發現手心突傳來惡臭，遂以手機電筒功能查看，驚覺門把及鎖位滿佈糞便，怒斥：「我洗X咗5次手先唔臭」，「係邊個做嘅我就唔X知」，要求酒店交代。
樓主洗手後拍下影片，可見當時至少兩個廁格門把沾上棕色的排泄物，「兩格都有喎，明顯玩嘢」。
酒店向警方備案
帝京酒店在帖文留言表示，非常重視酒店設施的衛生與安全，對事件高度重視，亦向事主致歉及希望私訊提供事發時間及聯絡方式。酒店已即時安排同事徹底清潔及消毒有關設施，確保設施恢復應有的衛生標準，並會加強巡查，確保同類事件不再發生。同時會嚴肅跟進事件，並就此事向警方備案，以調查是否涉及惡意破壞。酒店又表示，全面清潔及消毒酒店設施，並特別加強洗手間範圍的清潔頻次。
帖文引起網民熱議，有人留言，「好玩唔玩玩屎」、「本身都冇人知你成手屎，而家個個都知」、「隔住個mon都聞到臭味」、「好慘，你同酒店清潔工人都係受害者，正常酒店廁所點都會安排定時清潔，可能係未到下一轉清潔就發生左⋯」；亦有人擔心「喂認真喎，叫佢（酒店）賠錢畀你做body check（身體檢查）先，你唔知隻手會唔會有細傷口，又唔知啲屎會唔會帶咗啲乜嘢菌」。