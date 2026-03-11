熱門搜尋:
出版：2026-Mar-11 11:54
更新：2026-Mar-11 11:54

狗狗誤闖九巴　兩乘客合力勸落車

Coverdog

在巴士偶遇「不速之客」，有一隻狗誤闖巴士上層。(Threads)

近日，有巴士乘客在社交媒體分享，在巴士偶遇「不速之客」，有一隻狗誤闖巴士上層，車上兩名男乘客合力勸狗狗落車，惟其不願意，一直在樓梯口徘徊，至影片結束仍未落車。

兩乘客合力勸狗狗落車

拍攝者在社交媒體表示，「大癲，搭搭下巴士有狗狗跟隊上車，仲要識得上上層搵位坐，good dog」。不知為何，一隻狗於屯門藍地巴士站上了巴士，並上了巴士上層。在影片一開始，狗狗站在樓梯口，1名穿灰藍色上衣的男乘客對狗狗說，「落呀，落呀」，但狗狗欲走向車尾，此時聽到有把男聲說「佢唔夠膽落呀」，另有把女聲緊接提議「抱佢呀」。

另一穿黑色上衣男乘客走出來幫忙，指示狗狗下落車，狗狗接着走向車頭，黑衣男乘客表示，「喂，呢度，阻我收工」，引來多名乘客大笑。其後黑衣男乘客嘗試指示狗狗下樓梯，又不斷勸說「快啲啦，乖啦，乖啦」，惟狗狗抗拒，至影片結束時，仍未成功下樓梯。

2026 03 11 113401 2026 03 11 113412 2026 03 11 113439 2026 03 11 113456 2026 03 11 113514

拍攝者交代後續　狗狗落車後「搖住尾入返村」

影片引來熱議，不少網民好奇後續，並希望狗狗能找回主人，拍攝者回覆表示，「佢落車之後，就搖住尾入返村啦，唔洗擔心，似係地膽」。

不少有網民讚狗狗的表現並表示，「無吠同咬人」、「算乖豬啦」、「笑得好開心，百厭樣」、「好乖好可愛」。

2026 03 11 113647 2026 03 11 113551 2026 03 11 113707 2026 03 11 113558 2026 03 11 113722 2026 03 11 113743 2026 03 11 113754

另外，有網民代入狗狗心境笑言，「你咪以為我好大隻就大膽先得㗎！我未識落樓梯，成日聽你哋講樓上大把位咪上嚟囉，點知要落返去，有冇好心人抱我落去呀？唔該」，亦有網民笑言，「吓，狗（九）巴唔比狗坐？」

2026 03 11 113815 2026 03 11 113838

