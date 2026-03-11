狗狗誤闖九巴　兩乘客合力勸落車

近日，有巴士乘客在社交媒體分享，在巴士偶遇「不速之客」，有一隻狗誤闖巴士上層，車上兩名男乘客合力勸狗狗落車，惟其不願意，一直在樓梯口徘徊，至影片結束仍未落車。

兩乘客合力勸狗狗落車

拍攝者在社交媒體表示，「大癲，搭搭下巴士有狗狗跟隊上車，仲要識得上上層搵位坐，good dog」。不知為何，一隻狗於屯門藍地巴士站上了巴士，並上了巴士上層。在影片一開始，狗狗站在樓梯口，1名穿灰藍色上衣的男乘客對狗狗說，「落呀，落呀」，但狗狗欲走向車尾，此時聽到有把男聲說「佢唔夠膽落呀」，另有把女聲緊接提議「抱佢呀」。