狗狗誤闖九巴　兩乘客合力勸落車

近日，有巴士乘客在社交媒體分享，在巴士偶遇「不速之客」，有一隻狗誤闖巴士上層，車上兩名男乘客合力勸狗狗落車，惟其不願意，一直在樓梯口徘徊，至影片結束仍未落車。
兩乘客合力勸狗狗落車
拍攝者在社交媒體表示，「大癲，搭搭下巴士有狗狗跟隊上車，仲要識得上上層搵位坐，good dog」。不知為何，一隻狗於屯門藍地巴士站上了巴士，並上了巴士上層。在影片一開始，狗狗站在樓梯口，1名穿灰藍色上衣的男乘客對狗狗說，「落呀，落呀」，但狗狗欲走向車尾，此時聽到有把男聲說「佢唔夠膽落呀」，另有把女聲緊接提議「抱佢呀」。
另一穿黑色上衣男乘客走出來幫忙，指示狗狗下落車，狗狗接着走向車頭，黑衣男乘客表示，「喂，呢度，阻我收工」，引來多名乘客大笑。其後黑衣男乘客嘗試指示狗狗下樓梯，又不斷勸說「快啲啦，乖啦，乖啦」，惟狗狗抗拒，至影片結束時，仍未成功下樓梯。
拍攝者交代後續 狗狗落車後「搖住尾入返村」
影片引來熱議，不少網民好奇後續，並希望狗狗能找回主人，拍攝者回覆表示，「佢落車之後，就搖住尾入返村啦，唔洗擔心，似係地膽」。
不少有網民讚狗狗的表現並表示，「無吠同咬人」、「算乖豬啦」、「笑得好開心，百厭樣」、「好乖好可愛」。
另外，有網民代入狗狗心境笑言，「你咪以為我好大隻就大膽先得㗎！我未識落樓梯，成日聽你哋講樓上大把位咪上嚟囉，點知要落返去，有冇好心人抱我落去呀？唔該」，亦有網民笑言，「吓，狗（九）巴唔比狗坐？」