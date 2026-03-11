海關關長陳子達：油價波動 本港非法燃油加注個案增多

美以伊戰事影響中東局勢，國際油價持續波動。海關關長陳子達出席亞太區智慧海關會議，回應傳媒提問表示，留意到最近市場上汽油價格有明顯升幅，有跨境車輛由內地裝大量汽油到港非法轉注，最近數周涉及非法燃油加注及非法油站的案件數量增加，海關於過去數星期已有多次執法行動，之後亦會加強執法。

陳子達表示，由於本港與內地汽油的零售價有差距，為有關行為提供經濟誘因，海關留意到近日有部分跨境車輛，包括利用改裝加大的油缸，裝入大量價格較便宜的內地燃油來港，再抽出來轉到非法油站，他重申海關會大力打擊未完稅汽油，執法絕不手軟，又強調非法轉注不單涉及逃稅，亦涉及火災風險，對相關車輛及對周邊民居可能構成相當大的危機。就涉及非法燃油案件，海關會對相關車輛採取檢取行動，繼而向法庭申請充公車輛。