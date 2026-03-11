海關關長陳子達：油價波動 本港非法燃油加注個案增多

美以伊戰事影響中東局勢，國際油價持續波動。海關關長陳子達出席亞太區智慧海關會議，回應傳媒提問表示，留意到最近市場上汽油價格有明顯升幅，有跨境車輛由內地裝大量汽油到港非法轉注，最近數周涉及非法燃油加注及非法油站的案件數量增加，海關於過去數星期已有多次執法行動，之後亦會加強執法。
陳子達表示，由於本港與內地汽油的零售價有差距，為有關行為提供經濟誘因，海關留意到近日有部分跨境車輛，包括利用改裝加大的油缸，裝入大量價格較便宜的內地燃油來港，再抽出來轉到非法油站，他重申海關會大力打擊未完稅汽油，執法絕不手軟，又強調非法轉注不單涉及逃稅，亦涉及火災風險，對相關車輛及對周邊民居可能構成相當大的危機。就涉及非法燃油案件，海關會對相關車輛採取檢取行動，繼而向法庭申請充公車輛。
陳子達強調，海關有很好的情報系統，前線人員會進行針對性查驗，而很多走私汽油到港的案件都是即場被發現。針對市區非法燃油轉注，海關與消防處不時舉行聯合執法行動。
中東局勢影響航運界 海關會適時協助
陳子達又指密切留意中東局勢對香港的影響，特別是海運和空運方面，如有需要會與業界緊密聯絡及提供適切協助。
他指，戰事對航運人員和貨物流動，均造成相當程度的影響，從香港角度，當局看到的是「危」，但亦是機會，反映本港在一國兩制下無論物流或貿易方面都可提供非常安全、便利、透明的通關及運輸制度。海關會積極推動各種便商利貿措施，令來自全世界的不同業界，都可以安心在香港做生意、做貿易、做物流，並提供更好執法環境，令商界在香港做生意可以有很確定的成本計算。
另外，亞太區智慧海關會議一連3日在港舉行，陳子達表示，今次會議是由香港海關以世界海關組織亞太區副主席的身份舉辦，有近200名包括世界海關組織及各地海關代表等參與，又提到香港海關正透過利用人工智能等推動技術轉型，期望藉機會配合內聯外通方針，發揮「引進來，走出去」的角色，加強各地業界和海關機構之間的交流和合作。