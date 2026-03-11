前離島區議員王進洋涉電話騙案　認7項洗黑錢罪囚45個月

前離島區議員王進洋涉參與「猜猜我是誰」電話騙案，假扮事主親人，自稱犯法須繳交索取保釋金，詐騙6名分別73至93歲的長者，涉款共59萬元。王原被控串謀詐騙等共19項罪名，今日（11日）在區域法院承認7項屬交替控罪的洗黑錢罪。區域法院法官李慶年判刑時指，一般心智成熟或明理人士，即使不知詳情，也會合理地相信長者被騙才拿出現金，雖然被告認罪可獲減刑，惟考慮該等罪案的普遍程度及對社區造成損害，加刑五分一，終判囚45個月。

31歲被告王進洋，報稱無業，原被控9項串謀詐騙和10項洗黑錢罪。他今日否認9項串謀詐騙罪，承認7項屬交替控罪的洗黑錢，指他於2023年5月29日至6月5日期間，與其他身份不詳人士，串謀詐騙6名事主，即不誠實地虛假地自稱是他們的兒子、女婿或孫兒，誘使他們交出合共59萬元現金。此外，3項「洗黑錢」罪則獲法庭存檔。

案情指在2023年5月至6月期間，6名介乎73至93歲的長者分別收到自稱是其女婿或兒子等人的來電，聲稱因干犯襲擊或嫖妓等罪行，需要5至10萬元不等的現金。被告被安排在該段期間，分別7次向該6名長者收取共59萬元現金。被告在同年6月6日，以「報案人」身份到警署自首。