前離島區議員王進洋涉電話騙案　認7項洗黑錢罪囚45個月

前離島區議員王進洋涉參與「猜猜我是誰」電話騙案，假扮事主親人，自稱犯法須繳交索取保釋金，詐騙6名分別73至93歲的長者，涉款共59萬元。王原被控串謀詐騙等共19項罪名，今日（11日）在區域法院承認7項屬交替控罪的洗黑錢罪。區域法院法官李慶年判刑時指，一般心智成熟或明理人士，即使不知詳情，也會合理地相信長者被騙才拿出現金，雖然被告認罪可獲減刑，惟考慮該等罪案的普遍程度及對社區造成損害，加刑五分一，終判囚45個月。
31歲被告王進洋，報稱無業，原被控9項串謀詐騙和10項洗黑錢罪。他今日否認9項串謀詐騙罪，承認7項屬交替控罪的洗黑錢，指他於2023年5月29日至6月5日期間，與其他身份不詳人士，串謀詐騙6名事主，即不誠實地虛假地自稱是他們的兒子、女婿或孫兒，誘使他們交出合共59萬元現金。此外，3項「洗黑錢」罪則獲法庭存檔。
案情指在2023年5月至6月期間，6名介乎73至93歲的長者分別收到自稱是其女婿或兒子等人的來電，聲稱因干犯襲擊或嫖妓等罪行，需要5至10萬元不等的現金。被告被安排在該段期間，分別7次向該6名長者收取共59萬元現金。被告在同年6月6日，以「報案人」身份到警署自首。
被告於警誡會面期間表示「我打份工，有人叫我去收錢咋」，自己是依照兩名陌生男子「陳浩南」及「曾志偉」的指示前去收款，每次收款後會獲得1000元至1500元報酬。涉事期間曾不斷聯絡傳媒及警方，希望成為線人並瓦解犯罪集團，警民關係組警長確認曾接王的聯絡探討成為線人的可能性，他建議王報警。
坦白欠下數十萬元賭債
法官李慶年判刑前指，辯方在求情陳詞中表示被告為「放蛇」，希望行正義之事，但這與認罪答辯有矛盾，及後辯方已糾正字眼。李官其間亦質疑被告為「搵快錢」，並引述求情信指被告坦白欠下數十萬元賭債，加上要支付父親手術開支，故鋌而走險。即使本案是「洗黑錢」，但明顯涉及串謀欺詐罪的電騙，心智成熟或明理人士如被告會相信長者被騙才拿出現金。基於被告認罪及和盤托出犯案等，予以減刑，7罪部分刑期同期執行，終判處被告監禁45個月。
案件編號：DCCC357/2024