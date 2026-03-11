第四屆香港流行文化節下月登場　康文署料逾百活動吸60萬人次參與

新一屆的「香港流行文化節」於下月起舉行，活動期間將有約20個節目、逾120場活動，涵蓋音樂、電影、展覽、舞台表演及圖書館活動；其中頭炮節目《夢之深境》音樂會於下月中舉行，邀來歌手及組合輪流獻唱；另有長逾十小時的電影馬拉松供遊人參與。主辦的康文署表示，文化節製作開支約1,500萬元，預計活動吸引六十萬人次參與。

第四屆「香港流行文化節」將於4月至6月舉辦，並以「超乎想像」為主題。開幕節目《夢之深境》音樂會率先在4月17日及18日在東九文化中心舉行；兩日活動邀得多位歌手及組合，如林奕匡、陳泳伽@COLLAR(4月17日)及鄧小巧、李駿傑@MIRROR(4月18日)等。活動須購票入場，票價介乎380至580元，將於周五(13日)起於城市售票網公開發售。