第四屆香港流行文化節下月登場　康文署料逾百活動吸60萬人次參與

新一屆的「香港流行文化節」於下月起舉行，活動期間將有約20個節目、逾120場活動，涵蓋音樂、電影、展覽、舞台表演及圖書館活動；其中頭炮節目《夢之深境》音樂會於下月中舉行，邀來歌手及組合輪流獻唱；另有長逾十小時的電影馬拉松供遊人參與。主辦的康文署表示，文化節製作開支約1,500萬元，預計活動吸引六十萬人次參與。
第四屆「香港流行文化節」將於4月至6月舉辦，並以「超乎想像」為主題。開幕節目《夢之深境》音樂會率先在4月17日及18日在東九文化中心舉行；兩日活動邀得多位歌手及組合，如林奕匡、陳泳伽@COLLAR(4月17日)及鄧小巧、李駿傑@MIRROR(4月18日)等。活動須購票入場，票價介乎380至580元，將於周五(13日)起於城市售票網公開發售。
重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華
文化節亦有不少免費活動，文化節重頭節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華將於4月25及26日在香港文化中心露天廣場和梳士巴利花園草地舉行，免費予公眾參與；節目包括在香港文化中心露天廣場公開展出的戶外裝置4個「流行盲盒」，主題分別為重塑民間故事《十兄弟》潮流玩物、重現香港霓虹街景的電影打卡場景、以超現實時裝詮釋奇幻角色的櫥窗設計，以及經典黑膠與虛擬歌手的音樂對話。
電影環節同樣精彩，香港電影資料館策劃「奇幻電影之旅」，精選12部經典奇幻作品；此外，香港文化中心亦將首次放映由張國榮主演的《流星語》4K數碼修復版。資料館另於5月在東九文化中心舉行「修復瑰寶—電影馬拉松」，精選多部不同年代的本地及世界電影經典，串連成逾十小時的電影馬拉松。
康文署：活動期縮短 與中華文化節配合
康文署總經理(文化交流及流行文化)黃潔怡表示，今屆文化節的製作開支約1,500萬元，全數由行常經費支持，署方未有申請「創意香港」的撥款，涵蓋節目製作、展覽及其他相關開支。她表示，署方料今屆文化節可吸引60萬人次參加，較去年80萬為低，主要緣於活動期縮短，以便與六月舉辦的「中華文化節」互相配合、集中資源，強調並非節目吸引力下降。她續指，除了部分免費活動外，亦有收費節目，署方期望透過免費與收費並行的模式，吸引不同觀眾群，讓市民在流行文化節中獲得多樣化的體驗。