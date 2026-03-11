熱門搜尋:
出版：2026-Mar-11 18:14
更新：2026-Mar-11 18:14

小天瑜離世兩周年 周爸爸寫信盡訴對女兒思念：你在那邊要好好的等我

女童周天瑜在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人逾3年，最終離世。（FB「天瑜醫療事故關注組」圖片）

女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至20205月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人逾3年，並於2024年離世，昨日310日是小天瑜離世兩周年的日子。

天瑜爸爸多年來一直為愛女討回公道奔波勞碌，自己亦患上癌症，於1月時曾表示至今仍在奮力抗癌中。昨日（10日）他於facebook「天瑜醫療事故關注組」發文指「天瑜，不經不覺，你的離開已經是兩年前的事了。」

周爸爸於長文中訴說，生活雖早已回復正常，甚至「回過神來，才驚覺又是一年，你已經離開我七百多個日夜了」，但兩年過去，這個日子對周爸爸來說依然沉重，「愛從來不會因爲離別而消失」，又指小天瑜離開後的日子，他的世界像被掏空了一樣，反覆翻看舊照片、翻聽小天瑜最後一段語音、重遊小天瑜曾經遊玩過的遊樂場，「每當路過你曾經最喜歡的那家玩具店，或是聽到一首你愛聽的歌，心跳還是會漏跳一拍」，字裡行間滿是對逝去的女兒的思念與不捨。

周爸爸表示，大家都說小天瑜是去了天堂當小天使，他也常常這樣安慰自己，「但心底最清楚，有些空缺，是永遠無法被宏大的道理填滿的。」最後，周爸爸叮囑小天瑜要在天堂好好的等待他，他也向小天瑜承諾會好好生活，好好照顧自己，帶着小天瑜的愛繼續前行，「把你未曾來得及看遍的風景，都替你看遍」。

