沙頭角口岸重建工程距協天宮僅50米 古諮會倡設保護區減影響

沙頭角口岸正展開重建工程，未來重開後將首度引入「合作查驗、一次放行」通關模式；工地對開僅50米範圍內坐落一處法定古蹟「沙頭角山咀協天宮」。古物諮詢委員會最新的文物影響評估指，施工階段若在靠近協天宮的範圍內進行主要工地工作，可能對古蹟構成潛在威脅，倡設10米的緩衝區，以盡可能減低工程活動對法定古蹟的影響。

古諮會評估指，項目工地現有的鐵絲網圍欄及周邊斜坡，最近處距離協天宮僅約1.5米；於施工階段，在靠近協天宮的範圍內進行任何主要的工地工作，包括鐵絲網圍欄及其擋土結構，均有可能導致地面水平變化、水位變化、沉降、傾斜或振動等影響。評估建議在現有鐵絲網圍欄與協天宮邊界之間設置十米緩衝區，以盡量減低工程影響；兩座主要建築物則需於距離協天宮邊界約五十米以外興建。