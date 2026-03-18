觀塘裕民坊及同仁街6.28起封閉　18巴士線附近分散重置 (附詳情)

觀塘裕民坊及同仁街預計將於6月28日起封閉，以進行地下管線改道工程，預計2028年完成。現時有18條巴士路線途經裕民坊並設有車站，市建局建議該等路線日後分散至附近不同位置設站，包括裕民坊公共運輸交匯處。

可行範圍內擴闊行人路

裕民坊位於觀塘市中心重建項目第四及五期附近，原計劃最快2022年前配合重建工程而永久封閉，惟項目最終在2023年流標，裕民坊仍開放行車至今。市建局向觀塘區議會一個委員會提交文件指，裕民坊及同仁街地下布滿各類管線，包括電力、食水、排污、煤氣及光纖等，為壓縮日後發展商遷移相關管線至項目範圍邊界位置的工程進度，6月28日起會以短期租約方式，封閉裕民坊及同仁街，以進行相關工程。

市建局指，日後會在可行範圍內擴闊連接塘道與裕民坊之間，以及協和街、同仁街及康寧道的行人路，又會與相關部門研究在行人路加設簷篷的可行性。當局並正與九巴研究，在物華街及協和街新增車站加設巴士站上蓋的可行性。文件顯示，日後九巴1A、13D、13P和89線擬遷入裕民坊公共運輸交匯處，九巴14B、16M、過海隧巴606、606A、606X、641線擬遷到協和街北行，九巴13M、23M、28B、95M、N293、隧巴619、N619擬遷至物華街西行，九巴89X線擬遷至觀塘道東行。