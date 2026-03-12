領展黃大仙中心 「祝福里」社區營造項目 一牆百福 凝聚城市力量

在黃大仙這個承載香港文化與社區記憶的地區，一項位於領展旗下黃大仙中心，聚焦藝術、書法、歷史及傳承的社區營造項目「祝福里」，正式呈現於市民眼前。項目佔地超過4,000平方呎，將貫通黃大仙中心北館、港鐵黃大仙站B3出口與黃大仙祠的主要通道，提升成為一個可以「停留」及「思考」的獨特公共空間，為黃大仙區注入獨特的活力。 「祝福里」其中一項最觸目的裝置，便是全長18米、高3.8米的「領展黃大仙《福牆》」，以108個風格各異的「福」字墨寶，構築一道象徵城市集體祝願的視覺地標，而「108」於傳統文化中寓意圓滿吉祥，呼應項目以祝願和善念為核心的策展宗旨。所有「福」字由跨界別與跨世代創作者共同完成，涵蓋運動員、藝術家、設計師、填詞人、社區領袖、宗教界代表，以及領展夥伴與年輕學子等，充分體現社群共創精神。

108種視角 成就同一份祝願 《福牆》在視覺構圖上融入了獅子山輪廓，象徵香港人的堅毅精神與地景標識。多位共創者透過親筆書寫「福」字，分享對幸福、文化與社區連結的理解，體現「一字一願、一福一誠」的核心理念。享譽國際的設計師靳埭強博士以均衡、穩定的筆觸詮釋「福」的內涵，強調幸福源於生活的平衡與和諧，期望作品為市民帶來安定與美感；世界級劍擊運動員蔡俊彥則相信「好心有好報」，以自然隨心的書寫風格呈現簡樸純粹的福氣觀，寄望大眾在日常中也能獲得自由與快樂。

以現代手法說好傳統故事 緊鄰《福牆》的「十二生肖插畫牆」以合家觀賞的當代插畫語言重述傳統故事，並加入互動元素，讓訪客下載及列印生肖摺紙，把文化體驗延伸至家庭；在黃大仙中心北館主入口上方懸掛的巨型傳統盤香吊飾以赤紅與土黃配色呼應本地祈福文化，象徵香火不絕；鄰近LED電視牆持續播放《福牆》共創者故事與商戶資訊，增強與訪客的實時互動。 「祝福里」體現領展一貫「以人為本，因地制宜」的社區營造理念。透過改善訪客體驗、強化傳統特色、引入文化元素，領展不僅提升空間的使用價值，更建立了一個能與社區產生共鳴、具持續吸引力的公共空間，讓商場真正成為社區的一部分。

黃大仙中心一直致力傳承社區及傳統文化，全新落成的《福牆》匯聚了社會各界的祝福，構建出一個讓傳統與社區緊密相連的空間。整個項目不僅將原本功能相對單一的行人通道轉化為地區文化地標，更為居民、遊客及商場顧客帶來別具意義的體驗。