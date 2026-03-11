高球前港將轉戰警隊 控球技術應用日常工作 無懼障礙續前行

早前「LIV Golf 2026香港站」在粉嶺舉行。警隊中，也有一位曾披上港隊戰衣的好手，他就是唐肇崙。唐肇崙七歲接觸高球，13歲代表港隊出賽，14歲打出一桿入洞。這些成績，足以讓不少人把目標鎖定職業球壇。然而，他的夢想卻從未離開過加入警隊，他坦言：「自小看警匪電影，覺得警察很有使命感，很希望可以成為一員。」

那份嚮往，隨着年歲增長從未淡去。大學畢業後，他選擇先加入輔警，親身了解箇中工作。後來在一次高球練習中，一位警隊前輩在傾談中反問他：「既然你的志向明確，何不立定決心，全情投入這份自己喜歡的工作？」這句話喚醒了他成為正職成員的初心。於2023年，他成功通過訓練和考核，成為正規一員。

從輔警到正職，角色轉變，責任更重。現駐守機動部隊的他，曾作為首批到場處理宏福苑大火的警員，協助居民疏散，揹起行動不便的長者撤離險境。汗水與疲憊之中，他更堅定自己當初的選擇，他說：「五年多的警務生涯，不乏和一班同儕長時間執勤的經歷，儘管辛勞，但所獲得的成果，卻是實在而滿足。現在的我雖然手中少拿了球桿，但肩上卻多了一份責任。」