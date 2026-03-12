國泰年賺逾百億 15年最勁！ 豪派員工11周花紅 預告加燃油附加費

國泰航空(293)熬過3年新冠肺炎疫情，於2024年完成3年重建之旅(rebuild journey)後，去年初航班回復疫情前100%，並交出破15年紀錄的全年業績！國泰昨公布，去年底止全年純利錄108.28億元，按年多9.5%，連續3年錄盈利，表現勝預期之餘，亦為2010年以來最賺錢的年度；同時預告國際油價上衝下，將會上調燃油附加費。集團又同時宣布，以酌情獎金及去年溢利分享形式，向團隊發放合共約11周的合資格酬金。 國泰交出亮麗業績之餘，亦大增派息，宣布第二次中期股息每股0.64元，增加31%，全年共派0.84元，增22%。國泰昨午放榜後股價即直線抽升，最多漲5.9%，收市報13.17元，逆市揚4.4%。以全年派息0.84元計，股息率6.4厘。

國泰去年收益1,167.66億元，大升11.9%，當中客運收入788.48億元，多近15%，貨運收入275.72億元，漲0.6%；每股盈利165.5仙。集團去年營業開支總額相應增加11.8%，至1,053.7億元，當中員工成本200.8億元，增19.2%。

國泰航空

「今年首兩個月有穩健開端」 隨增加航班班次及航點，國泰預期今年客運運力將增長。集團指，將於今年接收8架新型窄體客機，並預計以約10%的增長率提升可載客量。同時又透露，今年首兩個月有穩健開端，集團將憑藉強大的全球網絡靈活調配運力以滿足需求，同時持續聚焦於深化核心競爭優勢。

燃油對沖再錄虧損 5年首次 值得留意是，國泰去年燃油對沖錄虧損7.07億元，為2020年後5年來再損手，並將燃油成本淨額推升10.9%，至313.44億元。國泰強調，並不是對油價進行投機炒賣，而是利用對沖管理油價短期至中期變動風險，從而控制燃油成本。摩根大通昨在國泰派成績表前發的報告指，相信國泰短期內可受惠票價高企及貨運收益上升，惟會被油價波動下限制利潤率而有所抵銷，但仍認為其燃油對沖審慎。該行維持國泰「增持」評級，目標價18元，潛在升幅36.7%。

中東局勢令本月航油價格翻倍 國泰行政總裁林紹波昨在業績會上則表示，中東戰事導致油價上升，3月航油價格相較1、2月翻倍，集團即將調整燃油附加費，會盡快公布相關細節。他又表示，集團2026年燃油對沖比率約30%，暫無意改變目前燃油對沖策略。 外界同時關注中東緊張局勢對集團航班安排方面的影響，林紹波指出，公司飛往中東的航點主要為杜拜及利雅得，每日一班，因應中東局勢，目前已經暫停至3月31日，集團會審視情況再決定會否復飛。同時，他又表示留意到香港至歐洲航班短期需求提升，集團未來數周會增加更多相關航班。對於票價問題，國泰顧客及商務總裁劉凱詩補充指，票價走勢會取決於市場供求，目前近兩年全球出遊需求穩定，市場整體氣氛良好，國泰去年亦恢復疫情前供應。

分享利潤 員工酬金勝去年 至於酬金分享方面，據悉國泰早前已預告將會發出較2024年更高的利潤分享，而2024年在利潤分享計劃(PSS)下發放6.2星期酬金，有指今次合共11星期酬金中，約7星期酬金為在PPS下發放。另早前有報道指，今年起國泰合資格香港員工平均獲加薪3.5%，去年平均加薪則為3.8%。

收購7年蝕6年 快運累計淨虧損61億 雖然國泰昨交出亮麗業績，不過旗下香港快運則繼續「失血」。集團公布，快運去年錄得除財務支出淨額及稅項前虧損9.96億元，較2024年的虧損2.04億元進一步擴大，收益則增加7.2%，至67.78億元。集團指，快運主要受短期因素影響其盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦，以及部分客機因持續未有改善的普惠發動機問題，而仍然停飛。

國泰於2019年3月收購香港快運至今7年，除2023年外，有6年均錄虧損，累計7年的淨虧損額達61.41億元。

林紹波重申有信心達盈利 林紹波(圖)昨回應指，快運的虧損主要受如日本去年大地震謠言等影響，導致旅客對目的地的偏好改變；另外新增的多條航線仍需時間成熟，未必有即時盈利；以及部分客機仍然停飛所致。他指出，經過集團多項措施後，香港快運今年首兩個月表現有極大好轉，如成本效率及飛機使用率等亦有所改善，希望趨勢可以持續，重申對香港快運未來達致盈利有信心。