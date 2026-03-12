涉7次收6長者59萬電騙款項 前區議員王進洋囚45個月

前離島區議員王進洋涉及「猜猜我是誰」電話騙案，包括曾7次協助騙徒上門收取詐騙款項，致6名長者失款59萬元，昨在區域法院改為承認7項洗黑錢罪，判囚45個月。辯方求情指，被告曾有想法是「放蛇」搜集證據，將匪徒繩之於法，但不獲法庭接納。法官批評被告是因為賭波欠債數十萬元，加上要支付父親的手術費，於是為了數千元「跑腿費」鋌而走險。
31歲被告王進洋被控9項串謀詐騙罪及10項洗黑錢的交替控罪，他原本否認全部控罪，昨早在區域法院改為承認7項洗黑錢罪。
辯方求情時表示，被告對電騙的知情度不高；又指被告其中一個想法是「放蛇」搜集證據，將匪徒繩之於法。法官指，一般心智成熟的人，即使不知道詳情，也會合理相信案中長者被騙，本案犯案人士多於一人，亦是有計劃及有預謀；並批評被告是因為賭波欠債數十萬元，加上要支付父親的手術費，於是為了數千元「跑腿費」鋌而走險，考慮到罪案的普遍程度，決定加刑五分一，最終判囚3年9個月。
案情指，2023年5至6月，6名年齡介乎73至93歲的長者分別收到自稱是其女婿或兒子等人的來電，聲稱因干犯襲擊或嫖妓等罪行，需要5至10萬元不等的現金。被告在該段期間分別7次向該6名長者收取共59萬元現金，當中一名長者兩度受騙，合共損失20萬元。