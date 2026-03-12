沙頭角口岸重建工地近古蹟 倡設10米緩衝區減影響

沙頭角口岸正展開重建工程，未來重開後將首度引入「合作查驗、一次放行」通關模式。保安局向古物諮詢委員會提交的沙頭角口岸重建與相關工程文物影響評估，指工地對開僅50米範圍內坐落一處法定古蹟「沙頭角山咀協天宮」。最新對文物影響評估指，工程若在協天宮附近範圍進行主要施工，或對古蹟造成潛在風險；因此建議設置10米緩衝區，以盡量減低工程活動對法定古蹟的影響。相關議題將於今日古諮會公開會議中討論。

沙頭角口岸重建與相關工程的主要範圍包括拆卸現有的沙頭角管制站，以及興建新的管制站設施，並將以一條行人天橋連接兩座主要建築物。文件指，項目工地現有的鐵絲網圍欄及周邊斜坡，最近處距離協天宮僅約1.5米；於施工階段，在靠近協天宮的範圍內進行任何主要的工地工作，包括鐵絲網圍欄及其擋土結構，均有可能導致地面水平變化、水位變化、沉降、傾斜或振動等影響。評估建議在現有鐵絲網圍欄與協天宮邊界之間設置十米緩衝區，以盡量減低工程影響；兩座主要建築物則需於距離協天宮邊界約50米以外興建。