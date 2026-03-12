油價波動加重營運壓力或致加價 家用石油氣分銷商憂市民改用電

美以伊戰事影響中東局勢，帶動國際油價持續波動，對空運、船運，以至石油氣供應商均帶來營運壓力，漣漪效應下小市民將最受影響。有氣體供應商回應查詢指暫無調整石油氣價格，將按既定機制適時作出價格調整。有瓶裝石油氣分銷商擔心石油氣價或受影響，令市民逐步改用電力能源。燃油成本大增，坊間有聲音指或吸引駕駛者北上入油，海關關長陳子達更指，有跨境車輛加大的油缸由內地裝大量汽油到港非法轉注，強調海關會加強執法。
陳子達出席亞太區智慧海關會議時回應傳媒提問表示，就近日中東局勢使汽油價格上升，海關留意到有部分跨境車輛，或會利用改裝加大的油缸，裝入大量價格較便宜的內地燃油來港，再抽出來轉到非法油站。重申海關會大力打擊未完稅汽油，並強調非法轉注不單涉及逃稅，更帶來潛在火災風險，對相關車輛及周邊民居構成相當大的危機。
航運及交通界立法會議員林銘鋒出席節目時表示，中東局勢持續緊張，推高國際油價，燃油成本大增，令航運整體成本大幅上升約兩至三成，相信最終會轉嫁至供應商，影響物價；促政府提供燃油補貼，加強監管油價。
落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉則在同一節目指出，過去兩星期，柴油出倉價已升至每公升約10元，升幅達一倍。他又說，目前看不到業界將升幅全數轉嫁客戶，但陸續有運輸公司向客戶表明需要加價，以抵銷部分成本。
分銷商憂加價影響銷情
國際油價攀升，車用石油汽本月全線站點按月升幅介乎+2.35%至+2.91%。在家用石油氣方面，業界稱格價一般3個月會作一次調整。陳興記石油氣爐具廚房裝修公司陳先生表示，目前一瓶10.5公斤石油氣價格為340元，因供應商尚未宣布加價，所以零售瓶裝石油氣維持舊價。惟留意戰火和國際趨勢，他預料未來加價在所難免，跟隨供應商安排。他又坦言擔心加價影響銷情，更可能導致市民逐步改用電能源，但認為無法控制。
供應商：每3個月檢討 暫不調整
中石化(香港)有限公司回覆本報查詢則指，公司目前對於家用中央石油氣的價格暫無調整；鑑於國際市場持續波動，將密切關注市場走勢，努力保障香港家用石油氣供應。
依時能源有限公司則回覆指，特爾高能源每3個月(即1、4、7、10月)會跟從既定機制作出價格調整。公司會根據最新的國際石油氣價格，預測未來3個月的進口價，並追加或追減上次檢討時預測進口價與實際進口價的差異，來決定未來3個月其中央家用石油氣的售價及樽裝家用石油氣的批發價；因此目前將繼續依從1月所公布的47.28元每立方米價格，直至4月中才會公布新的價格調整。