油價波動加重營運壓力或致加價 家用石油氣分銷商憂市民改用電

美以伊戰事影響中東局勢，帶動國際油價持續波動，對空運、船運，以至石油氣供應商均帶來營運壓力，漣漪效應下小市民將最受影響。有氣體供應商回應查詢指暫無調整石油氣價格，將按既定機制適時作出價格調整。有瓶裝石油氣分銷商擔心石油氣價或受影響，令市民逐步改用電力能源。燃油成本大增，坊間有聲音指或吸引駕駛者北上入油，海關關長陳子達更指，有跨境車輛加大的油缸由內地裝大量汽油到港非法轉注，強調海關會加強執法。

陳子達出席亞太區智慧海關會議時回應傳媒提問表示，就近日中東局勢使汽油價格上升，海關留意到有部分跨境車輛，或會利用改裝加大的油缸，裝入大量價格較便宜的內地燃油來港，再抽出來轉到非法油站。重申海關會大力打擊未完稅汽油，並強調非法轉注不單涉及逃稅，更帶來潛在火災風險，對相關車輛及周邊民居構成相當大的危機。