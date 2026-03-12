青馬大橋10車相撞10人受傷　運輸署稱往機場方向快線現已解封 (有片/更新)

【12:05更新】青馬大橋往機場方向早上發生10車相撞意外，共10人受輕傷送院，另外有一名司機因停牌期間駕駛被捕。

警方在早上8時半接報意外涉及多輛車，其中一輛私家車撞至翻側，有私家車車頭損毀嚴重，擋風玻璃碎裂，零件散落一地。警方表示，有兩人曾經一度被困。

運輸署表示，較早前因意外影響而封閉的青馬大橋往機場方向的快線，現已解封。青嶼幹線下層往機場方向仍然開放，港鐵加強機場快綫及東涌綫列車服務，以便利乘客出行。至於途經的巴士服務仍然受影響，呼籲市民考慮使用港鐵服務。