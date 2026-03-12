青馬大橋10車相撞10人受傷　運輸署稱往機場方向快線現已解封 (有片/更新)

【12:05更新】青馬大橋往機場方向早上發生10車相撞意外，共10人受輕傷送院，另外有一名司機因停牌期間駕駛被捕。
警方在早上8時半接報意外涉及多輛車，其中一輛私家車撞至翻側，有私家車車頭損毀嚴重，擋風玻璃碎裂，零件散落一地。警方表示，有兩人曾經一度被困。
運輸署表示，較早前因意外影響而封閉的青馬大橋往機場方向的快線，現已解封。青嶼幹線下層往機場方向仍然開放，港鐵加強機場快綫及東涌綫列車服務，以便利乘客出行。至於途經的巴士服務仍然受影響，呼籲市民考慮使用港鐵服務。
青馬大橋今晨發生交通意外，至少涉及10輛車及10人受傷。「馬路的事討論區」群組影片顯示，意外中有私家車翻側，亦有私家車冒煙。救援人員正在現場救援。
【10:03更新】城巴表示，因應青馬大橋突發事件，機場快線(A線)往機場方向預計需要額外行車時間，乘客請預留充足時間規劃行程。城巴正密切留意服務需求，並正與運輸署緊密協調交通安排，目前城巴機場快線正沿青嶼幹線下層後備行車通道及青馬大橋慢線繼續行程。
【09:15更新】港鐵表示，港鐵正加強「機場快綫」及東涌綫服務，東涌綫維持繁忙時間列車班次，以便利乘客出行。港鐵會密切留意情況，以配合乘客需求。
【09:05更新】港鐵表示，因青馬大橋附近的交通意外，青嶼幹線(青馬大橋)(往機場方向)的部分行車線封閉。現時上址路面交通擠塞。港鐵正加強東涌綫服務，維持繁忙時間列車班次，以便利乘客出行。