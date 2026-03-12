大家樂引進外賣自提櫃 兩區午市試行 網民：搶外賣平台生意

大家樂與手機應用程式「i Meal」合作，在觀塘港貿中心及荃灣嘉達環球中心試行外賣智能櫃。

餐飲業近年面對困境，不少食肆均創新招殺出重圍。本地連鎖快餐集團「大家樂」近日被網民發現於兩上班區引入外賣智能櫃服務，顧客可透過手機程式預先下單，並在指定時間到智能櫃取餐。有網民指參考了內地的智能取餐櫃模式，認為「搶外賣平台生意」、「變仲好過唔識變」。

社交平台近日網民發帖，稱「逆市下出下新招，都係好事」，照片可見大家樂於觀塘港貿中心設置了一部名為「美味配送」的外賣智能櫃。該智能櫃設有36個透明門儲物格，每格都有編號。宣傳可見「平日早上10:30前落單，即日中午12:00可於智能櫃取餐」，服務於今日(12日)開始，更設有迎新優惠，首100位下載程式的用戶可享總值$100的「Meal Dollar」優惠。

「美味配送」服務與手機應用程式「i Meal」合作，目前在觀塘港貿中心及荃灣嘉達環球中心試行，針對午市外賣。用戶下載程式後，選擇「大家樂」取餐分店及餐點、領取時間選擇，完成付款後，便可在預訂時間到達指定地點，再透過應用程式按鍵取餐。

網民稱逆市新招 「變仲好過唔識變」

大家樂新服務引來網民討論，有人指參考了內地的智能取餐櫃模式，亦有人稱「好過比外賣平台抽水」、「應該會準時啲拎到個飯」、「變仲好過唔識變」。