全煙害警示包裝｜關注組模擬統一包裝後　僅一成二人能辨識白牌煙

政府將推行「全煙害警示包裝」，要求所有煙草產品外觀劃一。長遠煙草政策關注組進行調查，模擬統一香煙包裝後，僅12%煙民能正確分辨完稅煙與白牌煙。關注組促請海關開放「完稅煙標籤制度」掃描功能予公眾使用，令全民「掃」私煙。 僅12%能辨識白牌煙 為了解煙民對措施的認知，關注組本月初向吸煙人士進行「香煙包裝新措施調查」，共收回462份回應。結果顯示在現有包裝下，73%受訪者能正確分辨完稅煙與白牌煙；但在模擬統一包裝下，僅12%能透過少許的印刷質素分別，正確分辨兩者。另外，調查亦發現78%受訪者表示不了解標籤制度；另有83%受訪者認同，在全煙害警示包裝下，需要依賴標籤制度辨識完稅煙。

關注組召集人盧啟律指出在統一包裝後，私煙很容易模仿完稅煙。不過，當局目前計劃只限執法人員及零售前線使用掃描功能，盧建議開放予公眾一同使用，「60萬煙民，甚至全港市民一齊『掃』，先可以『掃走』私煙同假煙。」

建議兩項措施延至2028年落實 作為煙民的關注組成員徐緣認同原本煙民可以透過香煙包裝印刷效果分辨白牌煙及完稅煙，但統一包裝後「基本上冇設計，白牌煙好容易跟到設計，大部分市民冇可能一眼分到」。他引述海關指已完成完稅標籤先導計劃，但他每日買煙都無見過標籤貼紙的實物。他亦關注至今尚未敲定標籤制度的防偽設計、掃描方法等細節，相信難以趕及明年第二季實施。徐緣認為不應急於一時，倉卒推行措施，建議將兩項措施延至2028年初同步落實，確保政策落到實處，避免在推行時發現有問題而收回措施。