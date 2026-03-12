熱門搜尋:
出版：2026-Mar-12 13:24
更新：2026-Mar-12 13:24

VTC「客薈香港中心」揭幕　品酒咖啡吧配智能運動區 培訓旅遊與體育人才

職訓局柴灣校園新教學設施「客薈香港中心」今日開幕。(鍾式明攝)

職業訓練局(VTC)柴灣校園新教學設施「客薈香港中心」今日(12日)開幕，中心擁有劍擊場地、品酒咖啡吧、智能運動區等設施，為酒店旅遊及體育學生提供完善的學習設施。VTC表示，中心將有助讓學生實操提升技能，強化就業競爭力。

佔地400平方米的客薈香港中心位於VTC柴灣校園6樓，是該校酒店及旅遊學科培訓酒店及餐飲、康體文娛及運動、旅遊及會議展覽及廚藝專才的綜合教學中心。

WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.11.11 (1) WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.11.11 (2) WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.11.11

設國際標準劍擊場地

在運動培訓方面，中心設符合國際標準的14米劍擊步道、專業計分系統、大型反應燈電子牆、「STEAM健身長廊」及產業級氣壓阻力訓練器材，讓學生可一邊做運動，一邊了解科學化訓練、數據分析等課題。另設智能康復健身機則適用中高齡及關節退化人士，培養專項及基礎康復技巧。

WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.06.45 (1) WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.06.46 (1) WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.09.55 WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.09.54 WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.09.53 (2)

沉浸式訓練導賞能力

旅遊培訓方面，中心引入「沉浸式虛擬實境洞穴系統」，學生可多角度「走進」昂坪市集、太平山頂等地標，模擬導賞場景，提升跨文化溝通能力。餐飲款待區則設有專業品酒及咖啡師培訓空間，配備業界標準咖啡機與酒吧管理系統，配合訓練餐廳，讓學生在真實操作中磨練餐飲製作與服務技巧。

WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.09.52 (1) WhatsApp Image 2026 03 12 at 13.09.54 (1)

林健鋒：回應業界高端人才需求

職業訓練局主席林健鋒表示，中心不僅服務學生，亦將舉辦中學工作坊、行業講座及體驗活動，讓青少年認識行業多元路向，及早規劃職業生涯。他強調，中心回應業界對高端人才需求，透過模擬旅遊場景、品酒咖啡室及智能運動區等先進設施，讓學生在實操中提升技能，增強就業競爭力，並吸引非本地生留港發展，為香港注入新活力。

沈鳳君：中心體現體育與旅遊的緊密關係

文體旅局常任秘書長沈鳳君則指出，政府重視培育酒店、旅遊及體育人才，推動行業融合發展。她提到，香港成功爭取協辦第15屆全國運動會，既提升大型賽事組織能力，也帶動體育人才需求與產業機遇。她續指，2026年《財政預算案》將繼續推動文化、體育及旅遊融合，透過大型活動吸引內地及海外旅客，強化城市接待能力。「客薈香港中心」正好體現體育與旅遊的緊密關係，培育能推動兩者有機結合的專才。

