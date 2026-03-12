VTC「客薈香港中心」揭幕　品酒咖啡吧配智能運動區 培訓旅遊與體育人才

職業訓練局(VTC)柴灣校園新教學設施「客薈香港中心」今日(12日)開幕，中心擁有劍擊場地、品酒咖啡吧、智能運動區等設施，為酒店旅遊及體育學生提供完善的學習設施。VTC表示，中心將有助讓學生實操提升技能，強化就業競爭力。 佔地400平方米的客薈香港中心位於VTC柴灣校園6樓，是該校酒店及旅遊學科培訓酒店及餐飲、康體文娛及運動、旅遊及會議展覽及廚藝專才的綜合教學中心。

設國際標準劍擊場地 在運動培訓方面，中心設符合國際標準的14米劍擊步道、專業計分系統、大型反應燈電子牆、「STEAM健身長廊」及產業級氣壓阻力訓練器材，讓學生可一邊做運動，一邊了解科學化訓練、數據分析等課題。另設智能康復健身機則適用中高齡及關節退化人士，培養專項及基礎康復技巧。

沉浸式訓練導賞能力 旅遊培訓方面，中心引入「沉浸式虛擬實境洞穴系統」，學生可多角度「走進」昂坪市集、太平山頂等地標，模擬導賞場景，提升跨文化溝通能力。餐飲款待區則設有專業品酒及咖啡師培訓空間，配備業界標準咖啡機與酒吧管理系統，配合訓練餐廳，讓學生在真實操作中磨練餐飲製作與服務技巧。

林健鋒：回應業界高端人才需求 職業訓練局主席林健鋒表示，中心不僅服務學生，亦將舉辦中學工作坊、行業講座及體驗活動，讓青少年認識行業多元路向，及早規劃職業生涯。他強調，中心回應業界對高端人才需求，透過模擬旅遊場景、品酒咖啡室及智能運動區等先進設施，讓學生在實操中提升技能，增強就業競爭力，並吸引非本地生留港發展，為香港注入新活力。

沈鳳君：中心體現體育與旅遊的緊密關係 文體旅局常任秘書長沈鳳君則指出，政府重視培育酒店、旅遊及體育人才，推動行業融合發展。她提到，香港成功爭取協辦第15屆全國運動會，既提升大型賽事組織能力，也帶動體育人才需求與產業機遇。她續指，2026年《財政預算案》將繼續推動文化、體育及旅遊融合，透過大型活動吸引內地及海外旅客，強化城市接待能力。「客薈香港中心」正好體現體育與旅遊的緊密關係，培育能推動兩者有機結合的專才。