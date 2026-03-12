網上熱話｜DSE口試驚現「長者級」對手 考生崩潰：完全聽唔明佢講咩

中學文憑試（DSE）英文科口試周二(10日)開考，首日試題考問「兩餸飯」是否流行等，由於口試容許自修生參與，故考生可能於小組討論交流期間遇上來自「五湖四海」的人士。有兩名年輕考生於社交平台發帖指，小組討論遇上「長者級」同組，對此非常崩潰，直言「大家完全聽唔明佢講咩」，擔心成績因而受影響。更有長者級考生披露應考目的，「我係嚟玩吓㗎咋」。

英文科口試由周二（10日）至下周四（19日）舉行，有女考生昨日（11日）在社交平台Threads發文，指在油麻地拔萃女書院的考場「遇到個癲佬」，對方「係個阿婆黎」。她形容該位年長考生「每次發言都係係咁讀article，完全冇回應過其他人」，全組人只聽到她不斷重複「save money」，令樓主不禁心想「真係好癲」。樓主形容這位「阿婆級考生」目測「應該都50幾60成頭白髮成面皺紋，然後講嘢有氣無力咁」。面對該名組員，樓主坦言「我太緊張驚講錯，我淨係問佢對呢個topic有咩睇法，但大家完全聽唔明佢講咩」，幸有其他隊友嘗試出聲「救場」。

帖文引發其他DSE考生及網民回應，有人模仿阿婆稱：「我行橋多過你行路，食鹽多過你食米，等我阿嬋教你咩係 financial literacy」，樓主也苦笑回應：「我一開始真係以為佢好把炮。」亦有人質疑樓主吹水，「點可能真係有老人咁既年紀去考dse英文呀」，樓主回應「真係有」。另有人笑稱「阿婆都考DSE？一定有古怪」、「懷疑係Auntie為仔女清除對手」。

「阿嬸」披露應考目的：係嚟玩吓㗎

至於另一位在筲箕灣聖馬可中學應考的年輕應屆考生也發帖，表示「請問考Speaking同一個阿嬸同組考嘅機率係幾多」，他表示當踏入學校見到「阿嬸」開始已有不祥預感，備考室時更「瘋狂祈求千祈唔好同佢一組」。可惜「天意弄人」，「阿嬸」是他同組的Candidate A，「好努力咁同佢交流，但係都唔係好明佢講乜」。更崩潰是考試結束後，「阿嬸」主動向他披露應考目的：「我係嚟玩吓㗎咋。」這句話令他大為不滿，心想：「我真係心諗我X你老X啊，你嚟玩X我就真！」