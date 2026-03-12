網上熱話｜灣仔「買Game大場」風光不再？ 網民感嘆：時代變網購咩都買到

有網民平日晚上7時收工黃金時間到訪灣仔東方188商場，可見人流稀少。(Threads@gundam0efsf)

近年零售業市道面對經濟轉型，加上網購盛行、北上消費等因素，不少昔日人流旺盛的商場均面對挑戰，部份更吉舖連連成為「死場」。昔日「老翻之場」、電玩潮流集中地的灣仔東方188商場，近年被指風光不再，有網民近日於社交平台稱，平日晚上7時收工黃金時間到訪該商場，可見人流稀少，感嘆港島昔日第一大場「都係呢個光景」，「好肯定零售模式冇得返轉頭」，引發網民熱議，「已經算好啦，仲有人行」、「我都少咗去了，買Game就online買」、「時代變，上網咩都有得買」。

疫後人流明顯下跌

資料顯示，東方188商場座落於灣仔道188號，1992年開幕，當時設有138個舖位，以出名賣潮流玩意、遊戲玩具為主，90年初後期及00年代初期成為「老翻場」，售價盜版電影、音樂、電腦遊戲光碟、色情影片，至數年前仍有一間「四仔店」營業。惟自新冠疫情開關後，加上網購盛行、北上消費、移民潮等因素，商場人流量和生意明顯下跌。

社交平台Threads有網民周三(11日)表示，晚上到訪東方188，「就算夜晚七點黃金時間都係呢個光景」，照片可見場內雖有人閒逛，惟明顯不如黃金時代般人多，部份店舖更拉閘未有營業。樓主感嘆「諗起2000年前後，放工嚟呢度睇漫畫，睇日本書睇模型玩具」，懷念曾經數一數二的「港島第一大場」風光不再，「但係亦都好肯定零售嘅mode冇得返轉頭」。