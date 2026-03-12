網上熱話｜灣仔「買Game大場」風光不再？ 網民感嘆：時代變網購咩都買到

近年零售業市道面對經濟轉型，加上網購盛行、北上消費等因素，不少昔日人流旺盛的商場均面對挑戰，部份更吉舖連連成為「死場」。昔日「老翻之場」、電玩潮流集中地的灣仔東方188商場，近年被指風光不再，有網民近日於社交平台稱，平日晚上7時收工黃金時間到訪該商場，可見人流稀少，感嘆港島昔日第一大場「都係呢個光景」，「好肯定零售模式冇得返轉頭」，引發網民熱議，「已經算好啦，仲有人行」、「我都少咗去了，買Game就online買」、「時代變，上網咩都有得買」。
疫後人流明顯下跌
資料顯示，東方188商場座落於灣仔道188號，1992年開幕，當時設有138個舖位，以出名賣潮流玩意、遊戲玩具為主，90年初後期及00年代初期成為「老翻場」，售價盜版電影、音樂、電腦遊戲光碟、色情影片，至數年前仍有一間「四仔店」營業。惟自新冠疫情開關後，加上網購盛行、北上消費、移民潮等因素，商場人流量和生意明顯下跌。
社交平台Threads有網民周三(11日)表示，晚上到訪東方188，「就算夜晚七點黃金時間都係呢個光景」，照片可見場內雖有人閒逛，惟明顯不如黃金時代般人多，部份店舖更拉閘未有營業。樓主感嘆「諗起2000年前後，放工嚟呢度睇漫畫，睇日本書睇模型玩具」，懷念曾經數一數二的「港島第一大場」風光不再，「但係亦都好肯定零售嘅mode冇得返轉頭」。
「以前買game排到落樓梯」
帖文引發網民留言，回憶188商場的黃金歲月，「小學成日蒲188買日本CD 同偶像相」、「其實都靜了十年有多」、「時代變，上網咩都有得買」、「已經算好啦，仲有人行，之前嗰排好似仲慘啲」、「以前港島188同糖街銅鑼灣中心都好旺，依家成個港島都養唔到呢啲賣acg嘢嘅場」、「一個steam 已經 ko 咗佢一半」、「自從地下果間漫畫店於2014年結業之後，我都少咗去188了，買Game就online係PS Store買，時代變遷」、「當年百花齊放，有game(無論console & PC) ，有二手野，有CD，有衫褲鞋襪，甚至有小食店，都已經成為歷史啦」、「以前讀書放學去買龍珠足球小將，買吓game咁，童年就是這樣過」、「以前喺港島區最鍾意行嘅動漫商場就係呢度，買玩具模型，手板figure或者cd 都會喺呢度，唉～而家乜舖頭都冇曬」、「冇㗎啦 以前我仲記得排隊買game排到落樓梯」、「如今最屹立不倒可能係一間懷舊CD舖，一間皮革x銀器店，一間舊式電子錶店」。