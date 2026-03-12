內地漢多哈返港航班拾獲勞力士圖據為己有 判囚10個月

42歲內地男子去年4月在多哈飛往香港航班上，拾獲女乘客逾18萬港元勞力士手表及500元現金，並企圖據為己有，落機前被人贓並獲。他早前承認一項在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。案件今日（12日）在區域法院判刑。暫委法官王證瑜參考同類案件，以15個月為量刑起點，計算認罪扣減後，判處被告入獄10個月。

42歲被告鍾小偉，報稱廚師，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，他於2025年4月30日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由卡塔爾多哈飛來香港的卡塔爾航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。