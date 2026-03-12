內地漢多哈返港航班拾獲勞力士圖據為己有 判囚10個月

42歲內地男子去年4月在多哈飛往香港航班上，拾獲女乘客逾18萬港元勞力士手表及500元現金，並企圖據為己有，落機前被人贓並獲。他早前承認一項在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。案件今日（12日）在區域法院判刑。暫委法官王證瑜參考同類案件，以15個月為量刑起點，計算認罪扣減後，判處被告入獄10個月。
42歲被告鍾小偉，報稱廚師，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，他於2025年4月30日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由卡塔爾多哈飛來香港的卡塔爾航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。
內地任職廚師 月入6000元
案情指，事主乘搭由多哈飛往香港的航班，並將隨身背包放於座椅下，內有價值約18.3萬元的勞力士手錶及500元現金，入睡期間聽見艙頂置物櫃傳出聲響，發現被告正打開置物櫃。航班將抵港時，事主收拾個人物品並發現遺失財物，通知機組人員。飛機降落後，事主見被告行色匆匆走向登機橋，遂質問被告是否偷竊，及後被告慌張地將手表及現金歸還事主。事主隨後要求機組人員報案。被告被捕後在錄取會面稱，他在飛機的地板上見到涉案勞力士及500元紙幣，由於不知是誰丟失，一時貪心，將物品拾起並放入懷中。
王官引述辯方求情指，被告在內地任職廚師，月入6000元，家中有年長父母及患有精神病的太太需要照顧。認為被告因一時貪心而在地上拾起不屬於自己的財物，及後遭事主質問，故將物品歸還事主，事主並沒有任何損失，念被告在飛機上作出擾亂秩序的行為不算十分嚴重，判處監禁10個月。
案件編號：DCCC 1044/2025