逾七成中學生曾抽卡　近一成人達「問題賭博」程度

電子遊戲內不乏「課金」要素，當中抽武器角色的虛擬盲盒更可成吸金「無底深潭」。有調查發現，高達七成一受訪中學生曾接觸「抽卡開箱」機制，逾半更願意掏真金白銀課金，當中9%受訪青年達「問題賭博」程度。研究團隊表示，這類高額消費與社交退縮、自殺意念、自殘行為呈顯著正相關，惟現時未有針對性措施，籲盡快展開虛擬盲盒監管討論及公眾諮詢。 港大社會工作及社會行政學系研究團隊，聯同路德會青亮中心於2024至2025年間訪問792名本地中學生，探討遊戲賭博化對青少年心理健康的影響。結果顯示，30%受訪者有中度賭博水平，9%屬問題賭徒，表現為無法停止、投注金額遞增，甚至導致債務問題。研究發現，虛擬盲盒參與度越高，青少年越易出現社交退縮，逾半有時想整天躲在家，35%刻意避開社交活動。

調查又指沉迷者心理健康明顯惡化，18%有自殘行為（如自傷、撞牆或燒傷），12%曾試圖自殺，2%多次發生；每月課金超500元群體，自殺意念、自殘及自殺企圖發生率顯著高於同輩。 沉迷課金損父子關係 一位父親陳先生分享，16歲兒子兩年前因網友贈送遊戲幣開始抽盲盒，上癮後不斷向父母索錢，金額由百多元急升至近千元。一次拒絕後，兒子嚴重焦慮，陳先生最終妥協，「俾錢助長沉迷，唔俾又怕佢崩潰」。經學校轉介及中心輔導兩個多月，父子才逐步走出困境。他感慨，家長需了解遊戲機制、明白子女內心空虛，方能共同面對。

另一位27歲青年Alex回顧，出社會後在遊戲砸下8至9萬元抽盲盒，導致生活拮据，甚至借貸。他形容虛擬盲盒披上「糖衣」，初期低價或免費送大量道具，逐步養成習慣；加上「保底機制」及沉沒成本效應，令玩家越抽越難停手。

遊戲成學生「避風港」 港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄分析，這部分青少年很可能把遊戲當成逃避學業壓力、經濟困擾或人際難題的「避風港」，長遠損害社交功能與整體福祉。他又指，受訪青少年求助意欲低，多數先向朋友或網上求助，少數才找家長或專業人士。 黃蔚澄強調，家庭教養方式具關鍵保護作用，當父母展現較高關懷、回應與支持時，子女使用真錢購買盲盒的頻率顯著下降。高質量的親子溝通與情感聯繫，能有效減低衝動消費及成癮風險。

專家促展開虛擬盲盒監管討論 路德會青亮中心註冊輔導心理學家丁偉聰就表示，近年有關虛擬盲盒的求助個案有所增加。他呼籲，政府盡快展開虛擬盲盒監管討論及公眾諮詢，參考海外經驗，例如強制披露稀有道具掉落機率、為未成年人設支出上限及年齡驗證等措施。 丁偉聰提醒家長留意子女充值習慣、使用家長監控程式限制遊戲時間及支付，並主動聆聽子女困難，共同訂立遊戲及消費規則。 鄧飛：盲盒性質與「成癮」定義難介定 教育界立法會議員鄧飛則表示，過往賭博討論多集中真實世界，忽略虛擬世界對青少年情緒衝擊；虛擬盲盒雖涉金錢及機會元素，但不被現行《賭博條例》規管，「我(商戶)『賣』盲盒俾你，實際無賭博」，因此至今仍未見有人因經營虛擬盲盒而被拘捕。

鄧飛又指，界定「成癮」標準亦成難題，虛擬成癮與實體煙酒不同，欠缺清晰醫學或法律定義；香港雖有足球博彩規管經驗，但虛擬遊戲跨國界運作，單靠本地難以全面執法。 鄧飛建議當局，撥資進行大規模公眾教育及跨地區研究，為立法提供堅實基礎，而是次調查是良好起步，希望引起廣泛關注，盡快填補法律及政策空白，保障青少年免受虛擬世界風險侵害。