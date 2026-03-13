課金抽「虛擬盲盒」易成癮 研究揭七成中學生曾抽卡 近一成淪問題賭博 父陷兩難：唔俾怕佢崩潰 專家促推動監管

玩電子遊戲要過關或取得優勢，難免要課金，如抽武器角色等的虛擬盲盒模式更是吸金「無底深潭」。有父親透露，16歲兒子沉迷抽虛擬盲盒，消費由每次數百元急升至每次近千元；若被斬斷金錢支援，更會出現嚴重焦慮，在床上輾轉痛苦，猶如「毒癮發作」。調查顯示，高達七成中學生曾接觸「抽卡開箱」機制，9%青年更達問題賭博程度。研究團隊指，高額課金與社交退縮、自殺意念及自殘行為呈顯著「正相關」，惟現時未有針對措施，呼籲盡快就監管虛擬盲盒展開公眾諮詢。有議員建議當局撥款推動大規模公眾教育及研究，為日後立法奠下基礎。

疫情令學生長時間依靠網課，電子產品使用量大增。陳先生憶述，兒子因網課接觸打機，繼而沉迷抽虛擬盲盒，抽中稀有武器或寵物時興奮不已，課金由每次數百元升至每日多次、每次近千元；雖知猶如賭博且父親反對，仍無法自拔。陳先生坦言，拒絕給錢後兒子半夜焦慮嚴重、痛苦輾轉甚至曠課，令他陷入「俾錢助長沉迷，唔俾又怕佢崩潰」的矛盾。經學校轉介及中心輔導兩個多月，父子才逐步走出困境，他呼籲家長放下姿態，以朋友式溝通並及早尋求專業協助。

月付逾500元抽卡 自殘率顯著較高

陳先生的情況並非罕有案例，港大社會工作及社會行政學系研究團隊，聯同路德會青亮中心訪問了792名本地中學生，探討遊戲賭博化對青少年心理健康的影響。發現七成受訪者曾接觸「抽卡開箱」機制，逾半有課金，當中三成已達中度賭博水平，近一成更屬「問題賭博」，出現無法停手、投注金額遞增甚至債務纏身。

調查指，參與虛擬盲盒愈深，愈易出現社交退縮，逾半受訪者曾想整天躲在家，三成五刻意避開社交活動。沉迷者心理健康急速惡化，18%曾自殘，12%試圖自殺，其中2%多次企圖自殺。每月課金逾500元的群組，其自殺意念、自殘及企圖自殺率均顯著高於同齡人。