課金抽「虛擬盲盒」易成癮 研究揭七成中學生曾抽卡 近一成淪問題賭博 父陷兩難：唔俾怕佢崩潰 專家促推動監管

玩電子遊戲要過關或取得優勢，難免要課金，如抽武器角色等的虛擬盲盒模式更是吸金「無底深潭」。有父親透露，16歲兒子沉迷抽虛擬盲盒，消費由每次數百元急升至每次近千元；若被斬斷金錢支援，更會出現嚴重焦慮，在床上輾轉痛苦，猶如「毒癮發作」。調查顯示，高達七成中學生曾接觸「抽卡開箱」機制，9%青年更達問題賭博程度。研究團隊指，高額課金與社交退縮、自殺意念及自殘行為呈顯著「正相關」，惟現時未有針對措施，呼籲盡快就監管虛擬盲盒展開公眾諮詢。有議員建議當局撥款推動大規模公眾教育及研究，為日後立法奠下基礎。
疫情令學生長時間依靠網課，電子產品使用量大增。陳先生憶述，兒子因網課接觸打機，繼而沉迷抽虛擬盲盒，抽中稀有武器或寵物時興奮不已，課金由每次數百元升至每日多次、每次近千元；雖知猶如賭博且父親反對，仍無法自拔。陳先生坦言，拒絕給錢後兒子半夜焦慮嚴重、痛苦輾轉甚至曠課，令他陷入「俾錢助長沉迷，唔俾又怕佢崩潰」的矛盾。經學校轉介及中心輔導兩個多月，父子才逐步走出困境，他呼籲家長放下姿態，以朋友式溝通並及早尋求專業協助。
月付逾500元抽卡 自殘率顯著較高
陳先生的情況並非罕有案例，港大社會工作及社會行政學系研究團隊，聯同路德會青亮中心訪問了792名本地中學生，探討遊戲賭博化對青少年心理健康的影響。發現七成受訪者曾接觸「抽卡開箱」機制，逾半有課金，當中三成已達中度賭博水平，近一成更屬「問題賭博」，出現無法停手、投注金額遞增甚至債務纏身。
調查指，參與虛擬盲盒愈深，愈易出現社交退縮，逾半受訪者曾想整天躲在家，三成五刻意避開社交活動。沉迷者心理健康急速惡化，18%曾自殘，12%試圖自殺，其中2%多次企圖自殺。每月課金逾500元的群組，其自殺意念、自殘及企圖自殺率均顯著高於同齡人。
心理學家促家長與子女共同訂立規則
港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄分析，部分青少年把遊戲視為逃避壓力的「避風港」，長遠損害社交功能與福祉。他強調，家庭教養方式具保護作用，父母若展現關懷與支持，子女課金頻率則顯著下降。路德會青亮中心心理學家丁偉聰則指，近年求助個案增加，如有27歲的社會新鮮人借財仔課金，呼籲政府盡快展開監管及公眾諮詢，參考海外經驗如強制披露中獎機率、設未成年支出上限及年齡驗證。他提醒家長留意子女充值習慣，並透過監控程式限制遊戲時間及支付，共同訂立規則。
鄧飛：盲盒性質與「成癮」定義難介定
教育界立法會議員鄧飛指出，虛擬盲盒雖涉金錢與機會元素，但現行《賭博條例》未有涵蓋。他又指，「成癮」標準難以界定，虛擬沉迷不同於煙酒，欠缺清晰醫學或法律定義，加上遊戲跨國界，本地執法難以全面覆蓋。他建議政府撥款推動大規模公眾教育及跨地區研究，為立法提供基礎，期望是次調查能引起廣泛關注，盡快填補法律與政策空白，保障青少年免受虛擬世界風險侵害。