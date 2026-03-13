慧眼店主阻騙局 大學生車廂擒滋擾男 兩人同膺好市民獎獲表揚

都市人透過智能手機內不同應用程式，可處理生活大小事項，一部手機內可能安裝十數至數十個手機App，但當中或夾雜問題程式甚至詐騙App。一名手機維修店東去年在替顧客檢查手機時，慧眼識破詐騙投資程式，及時阻止長者繼續受害，並將經過公開分享，提醒市民提高警覺。其熱心行為受表彰，獲頒今屆「好市民獎」。 這名機智店主李浩權憶述，去年12月有兩名婆婆到店求助，希望完成某投資程式的身份認證，以便繼續入錢「投資」。他檢查後，即時認出該程式正是新聞曾報道的假投資平台。他細心詢問後，發現婆婆已安裝程式半年並投入十萬元。為免對方進一步有損失，他隨即耐心解釋、展示新聞報道的證據等，花近一小時成功遊說她們刪除程式、封鎖騙徒聯絡。事後，他更在社交平台撰文，推廣警方「防騙視伏App」，呼籲公眾警惕。

李先生坦言，開店8至10年，從未想過會以維修員身份獲「好市民獎」。他感慨近年網騙氾濫，「有幾次幫街坊更新WhatsApp、WeChat，一打開最頂的對話就知道對方係騙徒」。他說，知悉長者受騙感到痛心，形容金錢得來不易，呼籲家人多加關心，或能及時阻止騙案。 另一名得獎者大學生歐陽浩一，去年4月乘搭屯馬綫列車時，遇上一名手持天拿水滋擾乘客的男子。當他發現男子走向小朋友及長者時，立即挺身而出，與3名乘客合力制服對方，直至警方到場拘捕。該男子其後被控公眾地方行為不檢及攜帶危險品進入港鐵範圍，判監4個月。

身為前香港龍舟運動員的歐陽浩一身形健碩，但他強調，出手相助並非因為身材強壯，而是出於惻隱之心，擔心天拿水一旦濺出，會傷害小朋友。他又指，其他人「唔好低估自己能力」，即使不能直接制服疑犯，也可協助疏導乘客、報警或尋求職員幫助。他又感謝其他乘客同心協力，認為功勞屬大家共有，並呼籲年輕人多關心身邊人，一個簡單行動便能凝聚力量。 今屆80人獲好市民獎 警察公共關係部督察石信毅稱，李浩權與歐陽浩一均為新一屆「好市民獎」得主。今屆共80人獲獎，協助警方處理盜竊、詐騙及拯救生命等案件。最年輕得獎者為10歲的田澤豪，他在屋苑花槽發現疑似毒品，主動送到警署報案；最年長得獎者則是81歲的黎觀煌，則協助警方拘捕電騙犯人。石信毅透露，警方將於明日(14日)在會展舉行「好市民獎頒獎典禮2025」，將表揚80位得獎者，並向6間機構頒發「好機構獎」，以肯定其推動防罪滅罪的貢獻。