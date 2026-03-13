VTC增新教學設施「客薈香港中心」 VR導賞 品酒咖啡培訓 提升實戰能力

旅客初到貴境，首個印象是旅遊、酒店和餐飲從業員，相關人士服務技巧愈高，有助提升本港國際形象。職業訓練局(VTC)柴灣校園新教學設施「客薈香港中心」，引入「沉浸式虛擬實境洞穴系統」，學生可多角度「走進」香港地標，模擬導賞場景；設有專業品酒及咖啡師培訓空間。VTC指，學生在實操中提升技能，增強就業競爭力。

圖︰鍾式明

佔地400平方米的客薈香港中心位於香港專業教育學院柴灣校園6樓。中心為酒店及旅遊學科的綜合教學設施，培訓酒店及餐飲、康體文娛及運動、旅遊及會議展覽，以及廚藝專才。在運動培訓方面，中心設符合國際標準的14米劍擊步道、專業計分系統、大型反應燈電子牆、STEAM健身長廊及產業級氣壓阻力訓練器材。VTC介紹指，學生可一邊做運動，一邊了解科學化訓練、數據分析等課題。另設智能康復健身機則適用於中高齡及關節退化人士，培養專項及基礎康復技巧。