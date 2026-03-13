DSE歷史科將增MC題 考評局：不等同降要求

政府去年宣布改革高中中史和歷史課程框架。考評局去信全港中學校長，披露更新後的中學文憑試(DSE)中史及歷史科評核大綱和樣本試題，包括歷史科兩份試卷比重由「六四比」改為「五五比」、加入多項選擇(MC)題等，和有試題問及「融入國家發展大局」等。至於中史科新試卷，選擇題所佔分數比例將會提升，兩卷比重亦會調整。
新課程框架會在2027至28學年的中四推行，2030年為首屆已改革課程的DSE筆試。考評局日前去信全港中學校長，交代2030年起中史及歷史的DSE評核大綱及樣本試題。歷史科兩份試卷的分數比重，會由現時的「六四比」改為「五五比」，原屬必答歷史資料題的卷一將分拆成必答和「二選一」兩部分，卷二保持論述題的同時亦將加入多項選擇題。
中史多項選擇題將變固定佔比
在樣本試題當中，卷二的多項選擇題包括問及與「香港融入國家發展大局」最相關的歷史事件，論述題就要求考生陳述是否同意「導致第二次世界大戰的主要問題在盟國間的戰時會議得到解決」。中史科方面，樣本試題顯示以往佔分較少的多項選擇題，將來會固定佔20分，其餘兩部分為佔30分的結構題和佔40分的選答題，卷一和卷二比例會從「七三比」變為75%及25%。
兩科資料題及論述題仍較大比重
考評局回應課程改革稱，制訂評核大綱時充分考慮相關委員會和科目教師意見，引入更多元和客觀題型，並致力平衡試卷的廣度與深度，強調引進多項選擇題並不等同降低考核要求，又指兩科試卷的資料題及論述題仍保留較大比重。當局稍後會提供中史及歷史科整份樣本試卷一及二，讓教師及學生更全面了解新要求及整體試題設置。