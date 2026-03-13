DSE歷史科將增MC題 考評局：不等同降要求

政府去年宣布改革高中中史和歷史課程框架。考評局去信全港中學校長，披露更新後的中學文憑試(DSE)中史及歷史科評核大綱和樣本試題，包括歷史科兩份試卷比重由「六四比」改為「五五比」、加入多項選擇(MC)題等，和有試題問及「融入國家發展大局」等。至於中史科新試卷，選擇題所佔分數比例將會提升，兩卷比重亦會調整。

新課程框架會在2027至28學年的中四推行，2030年為首屆已改革課程的DSE筆試。考評局日前去信全港中學校長，交代2030年起中史及歷史的DSE評核大綱及樣本試題。歷史科兩份試卷的分數比重，會由現時的「六四比」改為「五五比」，原屬必答歷史資料題的卷一將分拆成必答和「二選一」兩部分，卷二保持論述題的同時亦將加入多項選擇題。