青馬大橋10車串燒11傷 兩車減速 7車收掣不及 連環相撞

青馬大橋昨日發生十車相撞意外，11人受輕傷，包括8名司機及3名乘客。往機場路面交通一度嚴重擠塞，至中午全線恢復行車，有旅客因此未能如期乘飛機。初步調查顯示，疑因有車輛在青馬大橋快線行駛，前車打死火燈停低，後面的車收掣不及撞上肇禍。

網上流傳車cam錄低事發時一刻，車輛在青馬大橋快線行駛，當時一輛特斯拉私家車打死火燈停低，後面的車收掣不及撞上。其後多輛車串燒相撞。

部分汽車疑因衝力過猛，多輛車嚴重損毀，零件散落一地，車胎飛脫，更有車輛意外後翻側橫亙在路面，有司機被困，消防和救護員趕赴現場救治傷者。