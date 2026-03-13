青馬大橋10車串燒11傷 兩車減速 7車收掣不及 連環相撞

青馬大橋昨日發生十車相撞意外，11人受輕傷，包括8名司機及3名乘客。往機場路面交通一度嚴重擠塞，至中午全線恢復行車，有旅客因此未能如期乘飛機。初步調查顯示，疑因有車輛在青馬大橋快線行駛，前車打死火燈停低，後面的車收掣不及撞上肇禍。
網上流傳車cam錄低事發時一刻，車輛在青馬大橋快線行駛，當時一輛特斯拉私家車打死火燈停低，後面的車收掣不及撞上。其後多輛車串燒相撞。
部分汽車疑因衝力過猛，多輛車嚴重損毀，零件散落一地，車胎飛脫，更有車輛意外後翻側橫亙在路面，有司機被困，消防和救護員趕赴現場救治傷者。
快線私家車翻側撞中線輕型貨車
事發於昨早約8時半，青馬大橋往機場方向發生10車連環相撞，涉及9輛私家車及一輛輕型貨車。當時涉及意外的8輛私家車沿快線往機場方向行駛，輕型貨車則在中線行駛，途至意外現場附近，其中兩輛私家車因交通情況收慢，其餘7輛私家車收掣不及撞向前方車輛，因衝力過猛，當中一輛私家車意外翻側撞到中線輕型貨車。
8司機3乘客受傷
警方、消防和救護員接報到場處理。9男1女司機年齡介乎29至60歲，全部通過酒精測試；當中8人受傷包括腳傷，以及腰、頸痛。另外兩女1男乘客受傷，分別為3輛私家車的乘客，報稱頸痛、腹痛及右手受傷，年齡介乎36至46歲，當中1男1女為外籍人士。所有傷者送北大嶼山醫院治理。在調查期間，警方發現其中一名私家車46歲姓李司機涉嫌「在取消駕駛資格期間駕駛」被捕，現正被扣查。
有司機表示，事發時前方車輛突然減速並停下，他隨即收慢車速，未有與前車發生碰撞；惟後方車輛未能及時減速，導致多車相撞，最終整條行車線受阻。另一名司機則表示，事發時車速約為時速60至70公里，他當時行駛於中線，因快線發生撞車，有車輛被撞至彈出並波及其車輛。
意外後，警方封閉兩條行車線，僅餘慢線行車，現場交通嚴重擠塞。期間，港鐵加強機場快綫及東涌綫列車服務，便利乘客出行。不少乘搭機場巴士經青馬大橋到機場的旅客行程因而延誤半小時至一小時，有旅客憂法登機。有旅客更稱，因塞車錯過航班，需要再買機票。