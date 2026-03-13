大埔宏福苑五級火｜孫玉菡：一戶一社工肩負非恆常工作　有擔當　「社會應點讚」

社署為大埔宏福苑災民提供「一戶一社工」服務，勞工及福利局局長孫玉菡表示，社工除了提供社福及心理支援，還兼顧很多不屬於他們的工作。孫讚揚社工很有擔當，社會應給予支持「點讚」。

孫玉菡接受電台專訪，說社署社工幾乎全體出動，是史無前例，亦有很多未遇過的問題，例如居民安置，捐款申請等，並非恆常社工的工作。但社工為免居民奔波，而肩負起更多責任，孫更認為當初決斷地推出一戶一社工安排是應有之舉。

一戶一社工的工作不容易，孫認為社會的支持是最大的鼓舞。政府亦會提供不同支援，例如更有彈性地處理交通津貼及假期。他說現時社工的工作已順暢，估計隨著居民的長遠居住安排落實，社工在宏福苑的工作，會回復至較平穩的狀況。