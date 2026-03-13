熱門搜尋:
本地
出版：2026-Mar-13 09:36
更新：2026-Mar-13 09:36

大埔宏福苑五級火｜孫玉菡：一戶一社工肩負非恆常工作　有擔當　「社會應點讚」

WhatsApp Image 2026 01 28 at 13.35.40

孫玉菡。(周令知攝)

社署為大埔宏福苑災民提供「一戶一社工」服務，勞工及福利局局長孫玉菡表示，社工除了提供社福及心理支援，還兼顧很多不屬於他們的工作。孫讚揚社工很有擔當，社會應給予支持「點讚」。

孫玉菡接受電台專訪，說社署社工幾乎全體出動，是史無前例，亦有很多未遇過的問題，例如居民安置，捐款申請等，並非恆常社工的工作。但社工為免居民奔波，而肩負起更多責任，孫更認為當初決斷地推出一戶一社工安排是應有之舉。

一戶一社工的工作不容易，孫認為社會的支持是最大的鼓舞。政府亦會提供不同支援，例如更有彈性地處理交通津貼及假期。他說現時社工的工作已順暢，估計隨著居民的長遠居住安排落實，社工在宏福苑的工作，會回復至較平穩的狀況。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

接獲66宗懷疑虐兒舉報

另一方面，《強制舉報虐待兒童條例》今年1月20日起實施，直至2月下旬共接獲66宗懷疑嚴重虐兒的舉報個案，涉及70名兒童。孫玉菡表示這些個案較多屬身體虐待，舉報者最多來自社福界，亦有醫療及教師專業。

參考外國經驗，政府原本預計在條例生效後，舉報個案會即時大幅增加。但至今無出現這情況，孫玉菡相信是由於政府做了大量前期準備工作，令相關專業人士在條例正式推行前，已清楚知道責任及流程，令機制平穩推行。

兒童坐私家車11月起須用car seat｜年齡和身高（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜年齡和身高（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜選購和使用（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜選購和使用（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜選購和使用（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜選購和使用（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜選購和使用（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜執法（圖片來源︰運輸署 Agent T ） 兒童坐私家車11月起須用car seat｜執法（圖片來源︰運輸署 Agent T ） carseat10.jpg

