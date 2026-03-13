重型車輛被偷油　李耀培：油價飆升下不法分子認為有利可圖

近日有貨車疑被偷油，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早(13日)在港台節目表示，已很多年沒發生類似事件，估計因為重型車輛油缸可裝載1,000公升油，在油價飆升下不法分子認為有利可圖。
李耀培表示，「搵食車」的油缸外露，亦較多停泊於人少地方，相對私家車較易被偷油。以往非法油站較多設於偏僻地方，但近期需求高，加上成本低，非法油站可能未必只設於偏僻位置，強調如果非法油站設於密閉地方或地庫，在空氣不流通下可導致閃燃，或會造成危險。
倡政府與油公司商討穩定油價
立法會議員周浩鼎在同一節目上表示，汽油等某程度上亦是公共事務，對於偷油或非法加注汽油，必須由源頭解決。今次油價上升是因為中東戰爭爆發，高油價對市民已構成經濟負擔，建議政府可以特事特辦，與油公司商討穩定油價。他又指出，今次油價急升讓人關注油價「加快減慢」的情況長時間以來一直沒有改善，認為油公司或可在立法會公開交代定價機制等，釋除市民疑慮。
政府介入不影響市場
立法會議員何敬康表示，香港的油價一直比鄰近地方高昂，油公司一方面定價高，但又有大量操作如推出車隊卡等，卻不願直接減價。他又指，香港只有一種油供應，認為油公司可以供應多一種油，質疑油公司是為了高利潤而不作為。他提到政府一直在想辦法，而鄰近地方政府一直會介入及有措施控制油價，認為政府介入絕對合理，亦不影響不干預市場，因為現時油價市場已是不合理。