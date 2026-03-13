重型車輛被偷油　李耀培：油價飆升下不法分子認為有利可圖

近日有貨車疑被偷油，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早(13日)在港台節目表示，已很多年沒發生類似事件，估計因為重型車輛油缸可裝載1,000公升油，在油價飆升下不法分子認為有利可圖。

李耀培表示，「搵食車」的油缸外露，亦較多停泊於人少地方，相對私家車較易被偷油。以往非法油站較多設於偏僻地方，但近期需求高，加上成本低，非法油站可能未必只設於偏僻位置，強調如果非法油站設於密閉地方或地庫，在空氣不流通下可導致閃燃，或會造成危險。