PayMe下月停「朋友動態功能」　不再顯示朋友間支付記錄

滙豐旗下電子錢包PayMe由4月13日起新修訂條款及細則，主頁底部的社交時間軸功能（即「您的PayMe朋友」專區）將會下架，客戶仍可如常於「我的賬戶」版面查看客戶自己的交易記錄，意味着日後PayMe朋友間的支付紀錄將不再顯示。

PayMe向用戶表示，4月13日起修訂第11條「共享有關閣下及交易的資料」中刪除了交易紀錄可向PayMe朋友展示，以及可於應用程式設定內變更私隱設定的描述。交易紀錄日後只供用戶和交易收款人查閱，不會再向PayMe朋友顯示，已移除有關PayMe社交時間軸功能（即首頁的「您的PayMe朋友」專區）的條款和細則。

滙豐發言人向傳媒指，更新為PayMe由社交支付程式發展為一站式流動電子錢包的重要一步，藉以完善應用程式介面及創造更流暢安全的支付體驗。個人資料私隱專員公署表示，早前就PayMe展開循規審查，已向滙豐銀行作出保障用戶個人資料私隱的建議，歡迎滙豐移除主頁底部的社交時間軸功能（「您的PayMe朋友」專區），以及透過電郵通知PayMe用戶有關安排；公署現已完成相關的循規審查。

1月有報道指，個人資料私隱專員公署調查滙豐PayMe，主要涉及PayMe早期用戶部分個人資料因默認設置被公開的風險，私隱專員公署當時回應稱，合規審查將「調查所有相關問題，包括舊用戶的脆弱性以及應用內提示的必要性」。滙豐當時指，由2019年開始，所有新註冊PayMe用戶的私隱設定更已預設為「不公開」，除非用戶更改設定，否則其交易記錄將不會被看見。