港鐵加薪｜大部分非經理級員工加薪1.60%至3.84% 4月1日生效

港鐵公司表示，感謝及肯定員工過去一年的貢獻及努力，為不同業務範疇作出貢獻，按照既定及行之有效的薪酬檢討機制，在審慎考慮業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後，今年大部分的非經理級員工獲1.60%至3.84%的基本薪酬加幅。

港鐵稱一直有聆聽員工代表、工會及員工就薪酬調整幅度的意見及訴求，會繼續透過不同渠道保持緊密溝通，關顧員工的需要。

香港鐵路工會聯合會稱，根據最新薪酬調整方案，考績評核達第3級，即工作表現合乎標準者，將獲加薪3.2%，約佔全體員工55%；考績評核達第4級，即工作表現高於標準者，將獲加薪3.84%，約佔全體員工35%；考績評核達第5級，即工作表現傑出者，將獲加薪4.8%，約佔全體員工10%。考績達第3級及以上的員工可分別額外獲得相當於1.4、1.73及2.07個月薪的特別獎金。

工會聯合會認為是次薪酬調整方案略低於預期，將繼續與港鐵持續探討，維護員工合理權益，又稱曾提出其他訴求，包括盡快落實年資增薪機制、為持有專業資格的員工提供常態化津貼、優化特殊更份津貼等。工會聯合會又說，港鐵去年總收入為554.65億元，純利為146.77億元，而乘客量及車站商務收入均按年上升，物業發展利潤亦顯著，認為有關成果離不開全體員工的努力，故應獲合理回報。

香港鐵路總工會則認為薪酬增幅與巿場加薪幅度相若， 貼近該會可接受範圍。不過，總工會促請港鐵積極考慮將夜更津貼恢復至0.5水平，並適時檢討醫療福利，包括研究增加長期病患藥物的費用限額。總工會亦期望港鐵在薪酬政策、福利制度及勞資溝通機制上，持續與員工保持良好溝通。