網上熱話｜中環4婆婆路邊排排坐 網民：真心想知做乜

疑為數車 被質疑AI時代仍用人手

不少網民留言稱，以往於各區亦曾目擊類似畫面，「數有幾多車，已存在幾十年啦！」、「做緊交通流量統計」、「老人家先肯做！」、「應該係 count 緊 junction 位車輛的流量，運輸署用來統計車輛係 junction 位分流的數據，可能要重新調教紅綠燈轉燈的時間，所以你會見到她們的 file 有好多 counter」。亦有過來人介紹「數車約70蚊或以上一粒鐘，每次3粒鐘到，好好賺其實。大叔我廿年前讀書時好好搵既part time，有車經過就按一下個手上個制，張紙就係唔同時段寫正字，分類車輛」。惟亦有人質疑現今科技發達是否仍需用人手，「認真有哂cctv，用AI可以計到哂」、「政府有咁多cam，又有ai，都仲咁old school搵人手數車」、「點解唔用電腦監控鏡頭ai計算」、「好落後嘅統計」。