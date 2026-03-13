網上熱話｜拼多多包裹驚現黑白男孩照 女生嚇到發惡夢 揭真相有洋蔥

內地電商積極進軍香港市場，憑低價商品吸引消費者，其中拼多多深受歡迎。一名女網民表示，近日收到拼多多包裹，拆開後驚見一名男孩的黑白大頭照，令她「嚇到發惡夢」，以為是惡作劇，及後發現原來是涉及內地拐賣孩童的尋親廣告。 樓主周三(11日)在facebook群組「拼多多『中伏分享群』」發文表示，「滿懷高興收到拼多多的包裹，一拆開以為收錯包裹還是惡作劇」，驚見一名男孩的黑白大頭照，形容「嚇到發惡夢」。

尋親廣告指1994年失蹤 包裹照片可見，男孩照片來自粗膠紙，印有深圳一科技公司名稱，還列出其個人資料，原來是尋親廣告，其姓名是孫剛，指他於1989年7月13日出世，失蹤日期是1994年4月16日，當時只有4歲，失蹤地點是貴州省貴陽市，同時留下線索聯絡方法，即男童已失蹤32年，如果他仍然在生，目前已是36歲。 網民表示同情 「包容下」 內地早年常發生孩童拐賣案件，近年已有網民指不少淘寶商家自發製作貼紙傳單放在包裹，希望提供一絲希望尋回失蹤者。帖文引來網民討論，大家得知是尋親廣告後，均對失去孩子的內地家長表示同情，「30幾年前相機的質素係咁，尋人廣告，善意的行為，包容下」、「D賣家係自發性又免費咁貼上包裹㗎，我都經常收到，需要忙唔到D乜，但起碼人哋叫有多個希望，包容吓啦」、「拐子佬真係好多衰」、「唔係劣質AI而係張相太耐歷史像素有限」、「我都收過包裹上面有尋人啟示，每次見到都好心up」、「可憐天下父母心，唔幫咪算，何必落井下石」、「小朋友家長鍥而不捨，俾多啲同理心，多一個渠道」、「呢啲真係幫到啲小朋友，當然國內嘅效果先明顯。明白件事情就會體諒，亦都希望啲小朋友搵得返」、「咩方法都要試」、「因為拼多多一般都係大陸低收入或者農村買嘅人比較多，所以尋人廣告記嗰啲地方幫助大好多」。

亦有網民批評及嘲諷樓主的發文字眼，「咁你見到d煙包裝咪會當場嚇死」，「一張相就嚇到你發惡夢」、「你今日咁唔滿意，希望你將來唔會用到呢啲廣告啦」。惟亦有人附和樓主，「始終一拆開就見到係會有驚嘅感覺，由其是用埋黑白」。