即日起推出「基層醫療共同治理網絡」　整合多項服務

基層醫療署宣布即日起推出「基層醫療共同治理網絡」，整合並強化政府提供的基層醫療服務。

除納入現時「慢病共治計劃」下「三高」的篩查和治理，以及乙型肝炎篩查和治理服務外，共同治理網絡亦將逐步擴展至涵蓋更多慢性疾病，讓不同年齡及風險群組在社區獲得全周期健康管理。醫務衞生局局長盧寵茂在啟動禮表示，整合各項服務後，市民不用「逐個逐個找」，「一個門口」就可進入慢病共治網絡。

共同治理網絡首階段發展為期5年，目標參與人數約70萬。服務對象包括慢性疾病高風險人士、婦女及長者，合資格市民只需登記成為康健中心會員，以及同意加入醫健通，便可按個人健康狀況，參與共同治理網絡下的服務。此外，醫衞局亦會陸續邀請現時在醫管局家庭醫學診所就診而情況合適的病人，以及將於2028年結束的普通科門診公私營協作計劃參加者，參與共同治理網絡內的服務。