大埔宏福苑五級火｜有指接受長遠居住安排後30日內須遷出過渡屋　政府澄清不實報道

大埔宏福苑五級火導致居民痛失家園，今日有傳媒引述個別宏福苑業主指，在接受政府收購業權並收取現金；或在選擇「特設銷售計劃」或「樓換樓」並收到新屋鑰匙後，30日內須遷出過渡性房屋，亦不再有租金補助，政府澄清並不屬實。
政府強調在宏福苑業主落實長遠居住安排之前，政府會在住宿和租金津貼方面，持續支援受影響居民。房屋局解釋各過渡性房屋營運機構，一向會為有需要的住戶提供彈性的遷出安排，30日並不是硬性規定。營運機構會按住戶實際需要，靈活安排繼續暫時租住過渡性房屋單位，例如待新居裝修竣工、搬遷等。
無須退還租金補助
至於租金補助方面，大埔宏福苑援助基金會向每個宏福苑業主發放每年15萬元的租金補助。補助為期2年，每半年發放一次，即每次發放7.5萬元。如業主選擇出售業權後收取現金而不參加「特設銷售計劃」，租金補助會發放至相關資金到帳日，業主可動用有關現金自行作長遠住宿安排。至於到帳日前獲得的租金補助，無須退還，惟下一期補助將不會獲發放。
如業主選擇參加「特設銷售計劃」，租金補助將繼續發放至在相關資助出售房屋單位的入伙日（即領取單位鑰匙的日期），即他們的長遠住宿需要已有適當安排後，而同樣入伙日前已獲得的租金補助亦無須退還，惟下一期補助將不會獲發放。房屋局「解說專隊」會向宏福苑業主解說相關安排，如業主有任何疑問，可隨時與「解說專隊」聯絡。