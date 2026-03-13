大埔宏福苑五級火｜有指接受長遠居住安排後30日內須遷出過渡屋　政府澄清不實報道

大埔宏福苑五級火導致居民痛失家園，今日有傳媒引述個別宏福苑業主指，在接受政府收購業權並收取現金；或在選擇「特設銷售計劃」或「樓換樓」並收到新屋鑰匙後，30日內須遷出過渡性房屋，亦不再有租金補助，政府澄清並不屬實。

政府強調在宏福苑業主落實長遠居住安排之前，政府會在住宿和租金津貼方面，持續支援受影響居民。房屋局解釋各過渡性房屋營運機構，一向會為有需要的住戶提供彈性的遷出安排，30日並不是硬性規定。營運機構會按住戶實際需要，靈活安排繼續暫時租住過渡性房屋單位，例如待新居裝修竣工、搬遷等。