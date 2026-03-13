鰂魚涌生記粥麵結業 兩餸飯龍頭「權發小廚」極速接手舊舖

曾獲已故食家蔡瀾盛讚「香港第一」、「香港最好粥店」的老字號粥店「生記粥麵」營業逾40年，旗下鰂魚涌店因租約期滿已於2月尾結業，令當區街坊及打工仔失去飯堂，生記粥麵的舖位火速由連鎖兩餸飯店權發小廚接手，地產代理告示牌寫上「恭賀『權發小廚』即將開幕」的字眼。

權發小廚是連鎖兩餸飯店龍頭之一，近年積極擴充，更於尖沙咀開設樓高兩層分店。店方今日(13日)於社交平台公布，即將迎來今年第三間分店，地點位於鰂魚涌英皇道955-957號前生記粥店舊址。權發小廚的小編稱，「此消息一出肯定有很多支持和反對的聲音，例如分店越開越多越來越差」，惟強調店方的錢「都是一盒飯一盒餸辛苦積累回來...如沒有足夠的能力也絕不會盲目擴張，五年時間發展到現在五間分店對於很多飲食品牌來講已經是非常保守」。

網民討論「變惡戰，租貴唔值」 權發小廚接手的消息傳出後，引來街坊及網民討論，有人稱「最近嗰間都要去到銅鑼灣，其實成日都想買外賣返屋企試吓，但係都放棄了。如果開係鰂魚涌可以考慮一下。雖然我覺得生記結業，我都覺得非常可惜」。有網民指定價是最大隱憂，「權發我覺得又貴又少，又未去到話好好食」、「貴.....星期六日肯定靜」。亦有人指同區亦有多間兩餸飯店，或會「變惡戰，租貴唔值」。

「生記粥麵」鰂魚涌店因租約期滿2月尾結業