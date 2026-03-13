夫妻檔網上群組賣冒牌童裝被捕　海關搗儲存倉檢50萬元貨

海關早前接獲市民舉報，指有人透過即時通訊應用程式的群組售賣冒牌物品。經深入調查及在商標持有人的協助下，人員於周二(10日)採取執法行動，搜查一個位於屯門的工廠大廈單位，拘捕一名30歲女子，懷疑她是有關群組的管理人，並檢獲約4,300件冒牌童裝衣物，估計市值共約50萬元。

近半價出售冒牌物品

其後，人員周三(11日)再拘捕一名41歲涉案男子，他是被捕女子的丈夫，懷疑負責租用該冒牌物品儲存倉庫，及協助收取冒牌物品的款項。根據初步調查，海關相信涉案冒牌物品生意以及儲存倉庫，均是被捕夫婦以家庭式經營，被捕人透過社交平台發表帖文，吸引市民加入其管理的即時通訊應用程式群組，再向群組成員售賣近半價的冒牌物品。其後有關冒牌物品以快遞方式，送到顧客手中。案件仍在調查中，被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。