鄭恩賜稱中東局勢令股市短期波動，強積金屬長線投資成員毋須擔心。

中東局勢緊張，影響股市表現，積金局行政總監鄭恩賜在本台節目《星期六問責》表示，股市短期波動必然會有，強積金屬於長線投資，計劃成員毋須擔心。他說，較年輕的僱員可以進取些，將強積金供款分散投資在不同資產類別及不同地域的產品，如果沒有時間，可考慮「懶人基金」。

積金局提出，正檢討強積金強制性供款的最低及最高入息水平，目標在年中向政府提交建議。鄭恩賜指出，按照要求，積金局至少每4年檢討一次最高及最低供款水平，確保供款額能夠追上生活水平，有關供款額已有12至13年沒有調整過。他強調，會考慮多項因素再作調整，局方曾與30個不同持分團體見面，聽取意見，大家都認同供款額已脫節，有需要調整。 對於有意見建議，強積金供款最高入息應由目前3萬元增至6萬元，鄭恩賜表示，6萬元是目前法定因素的指標，但會否分階段去做以及會否是6萬元，需要視乎持分者的意見，再綜合作出結論提交予政府。