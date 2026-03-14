廉署現時空缺率約7%與往年相若　無計劃調低入職要求(多相)

廉署表示，新一輪招聘由過往各個部門分開招聘，轉為一體化招聘，並提供全方位培訓。（鄧鈞尤攝）

廉署本年度目標招聘40名助理廉政主任和10名廉政主任，廉署香港國際廉政學院總監柳智浩表示，新一輪招聘由過往各個部門分開招聘，轉為一體化招聘，並提供全方位培訓。投考人士透過一連串考核，加入廉署後，會進行培訓，首個崗位將到執行處，執行反貪執法工作，之後或會被調配到不同部門，期望透過新的人才策略，令署方日後可以更靈活調配人手。

招聘期本月2日開始，本月23日截止，下月進行筆試，6月進行評估，7月會進行最終面試，預計新一批廉政人員，將於明年初入職。柳智浩說，現時招聘狀況良好，期望可以補充廉署的空缺，又說廉署現時空缺率約7%，與往年差不多，廉署沒有計劃調低入職要求。 柳智浩表示，相關準備工作2024年已經開始進行，當時入職培訓已經進行改革，新入職的廉政人員需修讀為期20星期的反貪專業文憑課程，包括學習香港、內地及國際的反貪法律、以及各反貪技巧，宣傳教育等工作，目前已經有兩批廉政人員完成相關課程。