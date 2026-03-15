觀音開庫日善信蜂擁至包括泰國人　知情者稱有人感靈驗當地「一傳十、十傳百」

農曆正月廿六日是傳統信俗「觀音開庫」之日，善信會帶備祭品入廟借庫，向觀音祈福與求財，並於翌年還庫。紅磡觀音廟除吸引大批本地市民蜂擁而至借庫，有市民發現現場亦有一批專誠來港借庫的泰國人，對此感到好奇，又指觀音廟內很多告示都同時備有泰文，似乎印證泰國人也是主要對象之一。有知情人士解釋，過往曾有泰國人認為來港拜神很靈驗，一傳十、十傳百之下，便吸引很多泰國人來港參拜。

網民：依家會組團過嚟香港拜神 民間相信農曆正月廿六日是觀音開庫之日，善信當日會帶備香燭、觀音衣等祭品入廟借庫，在向觀音祈福與求財後，抽取又稱「庫錢」的有銀碼或吉祥語句「利是」和福品包，並於翌年還庫。為配合觀音開庫，多區觀音廟都會在開庫前後封路，以便市民和遊客排隊參拜。有市民在正月廿六日日間途經紅磡觀音廟，發現現場大排長龍，當中不乏來港的泰國人，又好奇他們並非向廟內參拜，「好誇張，點解咁多泰國人嚟拜神借庫？仲要唔係向廟入面拜咁奇怪。」

帖文吸引不少網民留言，有知情者表示泰國當地提倡環保，因此不可以燒香和元寶爉燭，而早前亦有泰國人指來港拜神後很靈驗，「所以一傳十十傳百，好多泰國人來香港拜」、「疫情前已有開始黎架啦，佢地一個個拜神團黎(嚟)買野(嘢)，好好收入，廟又係，來來來」、「泰國人依家會組團過嚟香港拜神。上星期去文武廟都見到有泰國團」。有人就引述紅磡區內酒店職員指，「有位網紅拜完紅磡呢間觀音廟之後，返到泰國中咗兩次lucky seven，跟住一傳十，十傳百，所以令到好多泰國人專程嚟紅磡觀音廟拜」。

笑言屬振興旅遊業「財路」之一 同時，有人認為這也是振興香港旅遊業的「財路」之一，「呢啲拜神經濟學，真金白銀搭飛機有住酒店，年頭一次年尾又來一次，真係振興香港經濟啊」、「香港人突登去拜四面佛，佢地特登黎拜觀音，打和」、「觀音借庫要喺每年年開庫之前還返上一年借咗嘅庫，即係話今年黎(嚟)借咗呢班人，下年要再嚟，真係好推動到香港旅遊業生意。」